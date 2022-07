Karina Ramos le tira a su ex con canción de Karol G

A Karina Ramos se le salió lo "Bichota" luego de ver en las redes las fotos que andan circulando de su expareja besando a otra mujer. Instagram

La modelo Karina Ramos está en México pero pasa muy pendiente de lo que se publica de ella en Tiquicia, más ahora que trascendieron algunas fotos de su novio -Iván Salas- besando a otra mujer mientras se encontraban en un bar en Cartago.

Aunque la exmiss Costa Rica no ha confirmado la ruptura, en sus redes es más que evidente que ya no están juntos y más al ver las indirectas que le ha tirado a su ex en sus redes sociales.

El youtuber Diego Bravo publicó un video donde sale Iván Salas, novio de Karina, besando a otra mujer en un bar. Captura de video Diego Bravo

Al ritmo de la “Bichota”, Karina hizo un TikTok cantando una de las estrofas de la canción “Mami” de Karol G y Becky G.

“Te veo en las redes que pena de ti, yo que fui buena y tú que gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo que se atraviesa, diablo tú eres un cuero”, sale cantando.

La modelo e influencer además anunció en sus historias de Instagram que este miércoles a partir de las 6:00 p.m. celebrará su cumpleaños en el centro comercial Oxígeno, en Heredia, donde quiere encontrarse con sus seguidores, conocerlos y tomarse fotos con ellos.

Pareciera que quiere recibir todo el cariño del mundo para sentirse amada ahora que está atravesando esta ruptura amorosa.

