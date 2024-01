Karina Ramos no soporta que le digan que es valiente por un motivo

La exmiss Costa Rica Karina Ramos dice que ya dejó de preocuparse por verse perfecta en redes sociales.

La exmiss Costa Rica Karina Ramos abrió su corazón en sus redes sociales para contar que cada vez le importa menos verse perfecta en sus fotos.

La modelo aprovechó estos días de descanso en la playa para reflexionar sobre este tema y contar que la gente ahora más bien le dice “valiente” por subir fotos donde se nota que tiene celulitis y estrías.

Y es que la guapa asegura que ahora se preocupa menos por estar aparentando en sus redes y más bien mostrarse más natural.

“Me causa gracia porque antes me importaba demasiado verme perfecta en cada foto y ahora cada día me importa menos. Más bien me parece importante no cuidar tantos detalles, más después de ver tantas fotos editadas, con mil filtros, etc., que hacen creen a tanta gente que no son suficiente y que deben verse irreales para encajar en esta sociedad en la que las redes distorsionan completamente la realidad de muchos.

“Quiero decirles que verse perfectos en Instagram no sirve de nada si al espejo no nos gusta lo que vemos. Un filtro no sirve de nada si al quitarnos el maquillaje antes de dormir odiamos lo que vemos. Editar las fotos no sirven de nada si cuando te ven en persona ni te reconocen”, publicó.

Kary, además resaltó que le da rabia justamente que le digan “valiente” porque “no es ni debería ser un acto de valentía mostrarnos como somos realmente”.

Y agregó que la gente debe entender que debería ponerle más importancia a lo que pensamos que a lo que piensen los demás.

La también presentadora tiene días vacacionando en Guanacaste con sus perritos y en las fotos que ha compartido en bikini se logra ver que tiene imperfecciones en su cuerpo, como todo ser humano.