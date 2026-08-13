Karina Ramos revela cuál es su mayor miedo y hace sorpresiva petición

Por primera vez, Karina Ramos expresó públicamente cuál es su mayor miedo y tras confesarlo lanzó una sorpresiva petición.

A través de un reel de Instagram, este jueves la modelo y presentadora de televisión abrió su corazón para revelar ese dato sobre ella que, hasta ahora, muchos desconocían.

Ramos habló de eso luego de las impactantes noticias de los últimos días y meses relacionadas con los trágicos terremotos en Venezuela, Colombia y otras latitudes.

Karina Ramos reveló su mayor miedo en un sincero video de Instagram. (Instagram/Instagram)

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“Nunca les he contado”

“Nunca les he contado, pero mi mayor miedo es que suceda algo tipo un terremoto o un incendio y que mis perritos estén dentro de la casa y que yo no pueda hacer nada”, refirió miss Costa Rica 2014.

Karina afirmó que ese temor no lo tenía cuando vivía en Costa Rica, a pesar de que este país es altamente sísmico. El sentimiento le surgió cuando se fue a vivir a México, un país sacudido en varias ocasiones por desastres de ese tipo.

“Hace varios años vivo en Ciudad de México y aquí cuando tiembla, tiembla de verdad, así que esto de los temblores no era un miedo que tuve cuando vivía en Costa Rica, pero ahora es de mis mayores miedos”, reconoció.

Karina dijo que sufre muchísimo con las noticias de mascotas y niños que quedan perdidos cuando suceden tragedias así, por lo que instó a la gente a tomar acción, principalmente con las mascotas, que en ocasiones son olvidadas por sus amos.

Karina Ramos hace inédita confesión

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“Siempre deseo que cada perrito tenga una familia donde sea una prioridad (...). Si yo estuviera con mi mamá y mis perros (al momento de un terremoto) correría con todos, no salvaría solo a mi mamá y los dejo a ellos botados”, mencionó.

El video que la hizo reflexionar

Ramos hizo referencia a un video que apareció estos días en redes sociales en el que una mujer daba consejos sobre cómo prepararse para enfrentar un terremoto con las mascotas.

Entre las recomendaciones, mencionó que la persona sugería un plan de acción y colocarle a cada animalito una placa para que, en caso de una emergencia de esa magnitud, la mascota pueda ser identificada y se avise a sus dueños.

Karina contó que en su caso tiene un maletín cerca de la puerta de su apartamento en México con medicinas, alimentos y los documentos de cada uno de sus perritos, en caso de que tenga que salir corriendo con ellos por un desastre de ese tipo.

“Es importante tener un plan de acción en nuestra casa y familia para que si, en algún momento, dejamos de ser espectadores tengamos la mejor respuesta posible”, dijo en el video.

Karina Ramos junto a su manada de perritos en un viaje a Costa Rica.

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En la publicación en la que compartió la grabación, pidió a la gente: “Porfi, prométanme que harán un plan de acción en sus casas, sea como sea su familia y compartan para que más personas tomen medidas en sus hogares y lugares de trabajo”, dijo.

Karina aprovechó la atención para instar a las personas a solidarizarse con tantos damnificados que dejaron esos desastres en este lado del mundo.