Karina Ramos reveló cuánto dinero extra debe pagar cada vez que viaja con sus perros

Karina Ramos suele viajar siempre con su perro Maguito, pues está muy enfermito. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos volvió a demostrar que Maguito es mucho más que una mascota para ella. El perrito, que en los últimos meses ha enfrentado serios problemas de salud e incluso perdió uno de sus ojos, sigue acompañándola en cada viaje que hace y este no fue la excepción.

La guapa presentadora viene de regreso al país para participar como jurado en la elección de Miss Universe Costa Rica 2026 y aprovechó para contar uno de los detalles que pocas personas conocen sobre viajar con una mascota al extranjero.

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Kary explicó que antes de abordar, debe realizar una serie de trámites de importación y exportación para que Maguito o, alguno otro de sus perros, pueda ingresar o salir de cada país de forma legal.

La también empresaria señaló que los requisitos cambian dependiendo del destino, por lo que recomienda informarse muy bien antes de planear un viaje con mascotas.

Karina Ramos cuando viene de vacaciones se trae todos sus perros desde México.

Precios varían

Pero lo más sorprendente es cuánto dinero debe desembolsar por esos procesos y que, según el país, el monto varía y el trámite puede que sea diferente.

“Aquí en México el trámite de exportación es gratis. En Costa Rica, depende de quién lo tramite, pero cuesta más de 100 dólares (unos 46 mil). Y la vez que fuimos a Honduras había que pagar para entrar y para salir. En todos los países es diferente”, explicó.

Es decir, cada vez que viaja con Maguito a Costa Rica le implica un gasto adicional que se acerca a los 50.000 colones por cada trámite migratorio relacionado con el animal.

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A pesar de los costos y la logística que implica movilizarse con su fiel compañero, Karina ha dejado claro en múltiples ocasiones que prefiere tenerlo cerca, especialmente ahora que atraviesa una etapa delicada de salud.

Además, aclaró que es importante asesorarse bien antes de viajar para que después no tengan ningún problema al llegar con el animal al aeropuerto, pues también tienen que andarlos con correa y bien asegurados para no causar problemas con los demás pasajeros.