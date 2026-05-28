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Miss Universe Costa Rica confirma inesperada baja de último momento para su gran final

Sorpresivo cambio sacude a Miss Universe Costa Rica a pocos días de la final

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Por Silvia Núñez
Canal Opa reveló la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026
Canal Opa reveló la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 así como otros detalles de la gran final. (redes/Captura de video)

La organización de Miss Universe Costa Rica 2026 confirmó este jueves una noticia que sorprendió a muchos seguidores de los certámenes de belleza: Osmel Sousa ya no vendrá al país para formar parte del jurado de la gran final.

La encargada de dar a conocer la información fue Yessenia Ramírez, directora del concurso, durante la conferencia de prensa desde canal ¡Opa!

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“El señor Osmel Sousa no nos va a poder acompañar como jurado a la gala dorada del 5 de junio, porque se encuentra en Tailandia donde está participando como jurado en otro certamen de belleza. Debido a eso no es posible que nos vaya a acompañar”, explicó Ramírez.

Osmel Souza
Osmel Souza fue anunciado como parte del jurado para el Miss Universe Costa Rica 2026, pero Yessenia Ramírez anunció que ya no vendrá.

La noticia llamó especialmente la atención porque hace apenas unos días la organización había anunciado con entusiasmo el regreso del reconocido experto venezolano al país para integrar el panel encargado de elegir a la próxima representante costarricense rumbo al Miss Universo.

Precisamente, Osmel se encuentra actualmente en Tailandia participando como jurado del Miss Grand International All Stars, certamen internacional donde también compite la costarricense Melania Villalta.

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La gran final de dicho concurso se realizará este sábado 30 de mayo, razón por la cual el llamado “Zar de la belleza” no podrá viajar a Costa Rica para la gala del 5 de junio.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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