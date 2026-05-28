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(Video) Vea cómo lució Melania Villalta en su prueba en traje de baño en Tailandia

Melania Villalta continúa destacando en el Miss Grand International All Stars

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Por Silvia Núñez
Esta fue una de las fotografías compartidas por la modelo.
Melania Villalta está compitiendo en el Miss Grand International All Stars, que se lleva a cabo en Tailandia. (Instagram)

Melania Villalta continúa destacando en el Miss Grand International All Stars, en Tailandia, y este jueves enfrentó otra de las pruebas más importantes rumbo a la gran final del certamen.

La presentadora y modelo costarricense tuvo su esperada presentación en traje de baño frente al jurado, donde logró lucirse con seguridad, elegancia y mucha actitud, dejando muy en alto el nombre de Costa Rica y de toda Centroamérica.

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Melania Villalta en su prueba en traje de baño en Tailandia

Villalta no solo llamó la atención por su figura y pasarela, sino también por la confianza con la que se desenvolvió en el escenario, demostrando una vez más por qué se ha convertido en una de las participantes más destacadas de esta competición.

Melania Villalta en su prueba en traje de baño en el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia
Melania Villalta en su prueba en traje de baño en el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia (redes/Instagram)

Además, Melania tiene una responsabilidad especial dentro de la competencia, ya que es la única representante centroamericana en el certamen internacional.

La tica también dio de qué hablar días atrás al realizar completamente en inglés su entrevista oficial con el jurado, así como por desfilar sin una sola gota de maquillaje en una de las dinámicas preliminares más exigentes de esta edición.

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Ahora, tras superar la prueba en traje de baño, Villalta se prepara para la gran final del Miss Grand International All Stars, la cual se realizará este 30 de mayo en Tailandia.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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