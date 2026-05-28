Miss Universe Costa Rica presentó la corona que llevará la ganadora de este año

Canal Opa reveló la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 (redes/Captura de video)

La organización de Miss Universe Costa Rica ya presentó oficialmente la corona que recibirá la ganadora de este año, así como a la candidata que se dejó el premio al mejor traje de fantasía de esta edición del certamen.

Yessenia Ramírez, directora del concurso de belleza, explicó que la corona no solo destaca por su diseño, sino también por el significado especial que representa para el país.

“Es una joya que no solamente es hermosa, sino que también representa un rincón de nuestro país, fortaleciendo el compromiso de exaltar las bellezas de Costa Rica”, comentó.

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Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (redes/Captura de video)

La corona se llama Parque Nacional Corcovado, pues está inspirada en la belleza natural de este lugar, y según explicaron las diseñadoras, el esfuerzo de su fabricación se llevó meses.

Además, detalló que la pieza fue elaborada por joyeros costarricenses de la marca Velo, como parte de la intención de resaltar el talento nacional dentro del certamen y darle un valor aún más especial a la corona que llevará la próxima reina de Costa Rica.

Samaira Montero fue la ganadora de traje de fantasía en la preeliminar de Miss Universe Costa Rica 2026. (redes)

Otro de los anuncios importantes que se realizaron durante la conferencia fue la elección del mejor traje de fantasía de esta edición, una de las competencias que más expectativa genera entre los seguidores de los concursos de belleza por la creatividad y el simbolismo de cada diseño.

Ramírez anunció que aunque al principio querían que fuera el público el que votara por su traje favorito a través de las redes sociales, lograron notar que hubo varias cuentas falsas, por lo cual al final decidieron que las mismas 14 finalistas eligieran los cinco trajes más bonitos.

Las candidatas Samaira Montero, Karleen Griffith, Brenda Alfaro, Aaliyah Cunnigham y Mariale Acosta fueron las más votadas por sus compañeras. Al final la ganadora fue la guanacasteca Samaira Montero, quien se llevó 1000 dólares de premio.

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Brenda Alfaro ganó el segundo lugar en la categoría de traje de fantasía en la premiliminar de Miss Universe Costa Rica 2026. (redes)

La gran final de Miss Universe Costa Rica 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de junio, cuando se conocerá a la sucesora de Mahyla Roth y a la representante nacional rumbo al certamen internacional.

Mariale Acosta decidió representar las flores de Heredia en su traje de fantasía en el Miss Universe Costa Rica 2026. (redes/Instagram)

Karleen Griffith estuvo en el top cinco de trajes de fantasía en el Miss Universe Costa Rica 2026. (redes)