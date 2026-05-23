Gala dorada, exmisses y figuras internacionales marcarán histórica elección de Miss Universe Costa Rica 2026

Miss Universe Costa Rica quiere convertir la elección de la nueva reina nacional en una auténtica fiesta de la belleza y la nostalgia.

La directora del certamen, Yessenia Ramírez, reveló que este año literalmente “tirarán la casa por la ventana” con una producción cargada de figuras internacionales, exmisses históricas, homenajes y una gala dorada que promete marcar un antes y un después en los concursos del país.

La gala dorada reunirá a exmisses de todas las épocas

Yessenia Ramírez directora del Miss Universe (Cortesía)

La final de este año será especial y por eso eligieron nombrarla “La Gala Dorada”, donde esperan contar con muchas exreinas de belleza nacionales.

“Para mí todas han hecho un gran trabajo, nos han representado como país. Y algo muy importante es que todas han estado invitadas a esta gala, a este homenaje de la gala dorada, sin importar de cuáles plataformas hayan salido. Eso no es un tema para nosotros. Esta es la casa de todas y todas han sido convocadas”, afirmó Ramírez.

La directora explicó que el objetivo es reconocer el esfuerzo y legado de cada una de las exreinas nacionales.

“Queremos homenajear, aplaudir esa representación que han hecho por nuestro país, ese esfuerzo que cada una de ellas hizo”, comentó.

Además, la organización apostará por una cercanía nunca antes vista entre el público y las invitadas internacionales, pues habrá una alfombra roja donde la gente podrá convivir con ellas.

“La idea es que en esta alfombra roja ellas puedan desfilar y que la gente pueda tomarse fotos, interactuar. Eso para mí es importante, que la gente se lleve ese recuerdo, esa cercanía”, señaló.

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Entre las figuras internacionales confirmadas destacan las exmiss universo Sheynnis Palacios y Victoria Kjær, además de la actual, Fátima Bosch y otras referentes del universo miss, como Osmel Sousa.

Ramírez aseguró que traer estas figuras ha sido un enorme esfuerzo económico y logístico.

“Es un esfuerzo que la gente no sabe o a veces no dimensiona. Todo esto, por supuesto, cuesta mucho dinero, pero hemos unido los esfuerzos, no solamente en financiarlo, sino también en el trabajo de un equipo que cada vez busca más la excelencia”, expresó.

Omar Cascante y Sheynnis Palacios encabezarán la gala

Sheynnis Palacios Omar Cascante Miss Universo Costa rica (Instagram/La Nación)

La organización también apostó por figuras reconocidas y de mucho peso para conducir el espectáculo.

Yessenia Ramírez confirmó que este año los presentadores serán Omar Cascante, quien sustituirá a Randall Salazar y la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

“Yo creo que tanto Omar como Randall son dos personas muy queridas en Costa Rica, dos personas que también tienen una trayectoria de mucha credibilidad, de mucho respeto, de mucha cercanía con la audiencia. Para mí eso es importante”, afirmó.

Sobre Sheynnis, explicó que desea mantener un vínculo cercano entre la exmiss Universo y Costa Rica.

“Costa Rica también la quiere, la ama y para mí eso es importante. Entonces, por todos los lados que usted lo vea es muy positivo”, dijo.

Otro de los detalles que reveló es que este año habrá un jurado compuesto por 10 personas nacionales e internacionales.

Entre los nombres ya confirmados aparecen Osmel Sousa y Victoria Kjær.

La actividad oficial arrancará este sábado 23 de mayo con la gala preliminar, programada para las 8 p. m. por Canal OPA, mientras que la gran final para elegir a la nueva Miss Universe Costa Rica se realizará el próximo 5 de junio.

Ramírez aseguró sentirse orgullosa del crecimiento que ha tenido la plataforma y de cómo el país ha ganado relevancia dentro del universo miss.

“No solamente es belleza, no solamente es físico, vestidos, maquillaje, sino qué es lo que estamos dejando, cuál es el legado que estamos dejando en el país con respecto a las mujeres”, manifestó.

También destacó que el certamen ha comenzado a atraer visitantes internacionales y fanáticos de otros países.

“Estamos moviendo el país, la marca país, y eso para mí también es importante”, expresó.