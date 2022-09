Karina Ramos se desconectó del mundo mientras su supuesto acosador da entrevistas

La exmiss Costa Rica Karina Ramos está de paseo en Colombia, disfrutando de las maravillas de esa tierra, mientras en nuestro país su supuesto acosador ahora da hasta entrevistas.

La guapa no ha reaccionado al anuncio que hizo el youtuber Diego Bravo donde cuenta que conversó con el sujeto de apellido Zamora, a quien Ramos ha denunciado en varias ocasiones porque, al parecer, no la deja en paz.

Supuesto acosador de Karina Ramos: “Hemos salido un par de veces”

Eso sí, desde territorio cafetero habría dado alguna pista al dejar claro que se desconectó de todo.

“Cuento de un fin de semana en Colombia. Conocí a ScoobyDoo, probé las obleas, la cerveza colombiana, el té de coca y comí delicioso; conocí rinconcitos muy bonitos, saludé a todos los perritos que se cruzaron en mi camino, no tuve Internet, me desconecté del mundo y me reí mucho mucho. ¡Justo lo que necesitaba! (Bueno y unos traguitos de aguardiente)”, afirmó.

Ya veremos en qué termina todo esto, pero ojalá que la situación en algún momento se detenga por el bien de todos.