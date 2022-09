Supuesto acosador de Karina Ramos: “Hemos salido un par de veces”

🔥 “EL ACOSADOR” de Karina Ramos explota en entrevista EXCLUSIVA 🤯 y tienen que escuchar TODO lo que dijo 😱 Sígueme para no perderte la entrevista COMPLETA 👉🏼 www.Instagram.com/eldiegobravo Posted by Diego Bravo on Saturday, September 10, 2022

El youtuber Diego Bravo anunció en sus redes que entrevistó al supuesto acosador de Karina Ramos (de apellido Zamora) para que diera su versión sobre las acusaciones que ha recibido por parte de la exmiss Costa Rica.

En un adelanto de la entrevista, el hombre afirma que conoce bien a Ramos y hasta han salido juntos.

“Yo la conocí porque una prima de ella me la presentó. Sí hemos salido un par de ocasiones, a veces yo me pregunto cuál es el fin de Karina de ocultar las cosas, no sé si será vergüenza o qué”, dijo.

Farándula Así fue como el acosador de Karina Ramos llegó hasta la puerta de su casa

Sobre cómo hizo para llegar hasta México al apartamento en donde vive la tica, comentó que fue porque se puso de acuerdo con la modelo.

“Yo fui porque me puse de acuerdo con Karina, básicamente ella estuvo todo un fin de semana conmigo”, agregó Zamora.

De momento, Diego no dijo cuándo soltará la entrevista, pero tocará estar atentos a ver qué dice.

Karina Ramos denuncia y etiqueta a su supuesto acosador