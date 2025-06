Karina Ramos se sinceró sobre una de sus facetas más desafiantes y envió un mensaje de aliento

Karina Ramos tiene sus propios negocios más allá de su carrera en la televisión. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

En los últimos 16 años, Karina Ramos se ha enfrentado a una de sus facetas más desafiantes de las varias que acumula en su vida.

Miss Costa Rica 2014 abrió su corazón este viernes para sincerarse sobre su “cara” menos conocida: la de emprendedora y negociante.

Kary habló desde su experiencia para alentar a los pulseadores como ella, en un mercado cambiante que a veces los tiene arriba y, otras, los tira al suelo.

Su mensaje se centró en decirle a esas personas que no renuncien a ningún sueño por más cuesta arriba que se les pongan las cosas; como a ella, en ocasiones.

“Hace casi 16 años que abrí mi primer negocio, ha sido una montaña rusa completamente. Unos meses increíbles y otros de muchísima dificultad, pero siempre con la mentalidad de seguir y seguir y seguir, aunque sea difícil el camino”, dijo Karina, quien tiene varios emprendimientos, entre esos una agencia de modelaje.

Karina Ramos dirige una academia donde da clases de modelaje y mucho más. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina afirmó que, en ocasiones, producto de los altibajos que sacuden ese tipo de proyectos, quiere mandar todo a volar, pero es enfática: “no renuncien”.

“Si tienen un sueño o una idea NO RENUNCIEN, cambien de plan y de estrategia las veces que sean necesarias, pero no tiren la toalla. Es dificilísimo mantenerse fuerte y positivo cuando todo parece no funcionar, pero una mente en calma siempre genera buenas ideas y por eso es importante a veces detenernos, descansar y refrescarnos para volver con más fuerza y triunfar después de los momentos complicados”, agregó.

Ramos espera que el mensaje que envió impacte a alguien en “el momento indicado”. “Ánimos. Nada que valga la pena llega tan fácil. A veces son pruebas para ver cuánto realmente queremos eso que tanto pedimos al universo”, finalizó.

