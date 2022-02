Karina Ramos ya encontró al acosador que la atormenta

La modelo y presentadora de Telehit Karina Ramos hizo una actualización del delicado tema de acoso que ha vivido en los últimos años en sus redes sociales y aseguró que a pesar de sus denuncias públicas, la cosa siguió, al punto que tuvo que contratar a investigadores privados para dar con la persona y así ponerle medidas cautelares.

Kary dio a conocer el caso el año anterior, al sentirse totalmente agobiada, pues la persona que señala que le escribía todos los días y la buscaba por todo lado, aparentemente se quería ir a vivir a donde ella vive y hasta se matriculó en su academia de modelaje.

Ahora, en el video que grabó en sus redes y en donde nuevamente dio el nombre de la persona, así como el número de expediente judicial, contó que por fin siente un poco de paz y que todo este proceso largo y tedioso que ha vivido, le abrió los ojos y por eso quiere ayudar a gente que no tiene los recursos suficientes y que vive situaciones similares.

Kary pagó hasta investigador privado para dar con su acosador. Cortesía.

“Resulta que no se podía notificar, tomó muchísimo tiempo porque en el lugar donde él había dicho que vivía, ya no vive ahí, en la oficina donde decía que trabaja dijeron que no lo conocían, ha sido un proceso complicado, desesperante y frustrante porque todo este tiempo él seguía escribiendo e insistiendo y yo hace mucho no podía más con eso.

“Me encontré con una empresa que se dedica a notificar gente y fue un éxito, rápidamente lograron notificarlo y ya tenemos la fecha de la primera audiencia, no saben la paz que me da esto porque esta persona ya tiene medidas cautelares, no me puede escribir, ni buscar sino el problema va a ser muchísimo más grande”, comentó, sin revelar la fecha de esa audiencia.

La Miss Costa Rica 2014 contó que fue desgastante para ella no dar con la persona y saber que la seguía buscando por todo lado.

“Ha sido un proceso superagotador porque no importa lo que yo hiciera, siempre este tipo seguía matriculando en la academia y enviando comprobantes de pago, diciendo que yo le había dicho que matriculara, un montón de cosas que son desgastantes porque como les he dicho es un completo extraño”, dijo

Agregó que encontró mensajes del 2015 y 2016 en su Facebook que no había visto, por lo que el acoso empezó antes de que ella se diera cuenta, que fue hace unos tres años.

La guapa señaló que creará una fundación que ayude a víctimas de acoso, abuso y maltrato, dándoles apoyo legal y emocional. Dijo que de momento es un proyecto, pero está clara que mucha gente necesita este tipo de ayuda y que poco a poco será una realidad.

“Sé que tengo recursos que otras personas no tienen, la asesoría legal o poder pagar a los investigadores privados, eso es a lo que quiero que más personas tengan acceso para que puedan cumplirse las condenas o los castigos a las personas que no les importa el respeto”, dijo.