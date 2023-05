Karina Ramos sorprende a sus fans con los significados de los tatuajes que se hizo

La reina de belleza Karina Ramos dejó sorprendidos a sus seguidores después de hacerse sus primeros tatuajes.

Karina Ramos fue Miss Costa Rica en el 2014. (Tomada de Instagram)

La guapa modelo no aguantó las ganas de compartir los bonitos tatuajes que se hizo en su cuerpo, fue por esto que en su cuenta de Instagram publicó un video.

La curvilínea se hizo tres corazones y una frase “Catch me if you can”, el cual significa “atrápame si puedes”, ambos con un significado muy profundo.

Ella escribió en su cuenta que los tres corazoncitos representan sus perritos, y la frase se la dedica a los miedos, al odio, inseguridades y las malas vibras.

Uno de los primeros tatuajes de la modelo Karina Ramos (Instagram)

La modelo se hizo los corazones en su mano y la frase detrás del brazo.

El periodista Juan Carlos Agüero, le comentó: “Ahora vengo a contarle que hay que tener un número de tatuajes impar por buena suerte. Vaya pensando en el siguiente”, a lo que Ramos, le contestó: “Omg, ok, aceptó”.

Por lo que posiblemente veamos a la guapa con algunos otros tatuajes.