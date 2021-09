Karina Severino gana su primera gala aunque no le tenía fe a su personaje

Karina Severino confesó que tuvo que ensayar más de la cuenta este personaje porque su voz no le salía igual. Teletica Formatos Karina Severino confesó que tuvo que ensayar más de la cuenta este personaje porque su voz no le salía igual. Teletica Formatos

La tercera gala de “Tu cara me suena” estuvo bastante divertida y llena de sorpresas, ya que a todos los participantes les tocó realizar un cambio de género.

Transformarse en Demis Roussos le sentó bien a la cantante Karina Severino, quien al final ganó gracias a los votos de sus compañeros.

Muchos al verla salir del transformador no tardaron en acordarse del profesor de canto Gourguen Mkrtytchian, quien participó en Nace una estrella, ya que la josefina era igualita al ruso con esa peluca y la barba.

Kari confesó que en un principio no le tenía mucha fe a la imitación de este cantante griego y contó que le tuvo que poner el doble de trabajo para que le saliera una voz parecida.

“Fue inesperado el triunfo para mí, porque era un cantante que yo lo había descartado totalmente en mi lista de posibilidades para imitar, ya que tiene un vibrato particular y es muy difícil de imitar, por dicha Luis Montalbert me ayudó mucho a encontrar el tono y la forma de cantarla mejor, y para mi sorpresa gané”, dijo la artista.

Ella decidió ayudar con los tres millones de colones que ganó a la Fundación Génesis, ya que le gusta mucho la labor que hacen de brindarle una mano a niños y jóvenes de escasos recursos, así como a adultos que rescatan de las calles.

Kari aseguró que este personaje la retó tanto que tuvo que esforzarse más pues tampoco es fácil imitar la voz de un hombre.

“Soy la primera mujer que hizo cambio de género con José Feliciano y soy la primera mujer que gana una gala imitando el sexo contrario. Este cantante tiene una técnica de vibrato caprino, así se le llama, y ese vibrato no se puede imitar tan fácil, hay que pasar días y días dándole”, recalcó.

Buenos retos

La próxima semana a ella le tocará convertirse en Margarita, la diosa de la cumbia, un género que ya ha cantado dado que en sus conciertos privados interpreta todo tipo de música; sin embargo, dice no sentirse muy confiada porque al final no basta con solo cantar bien.

“Este programa me está retando demasiado, es sacarme de mi área de confort totalmente, porque yo siempre canto con mi propia voz. Pese a que hago tributos a varios artistas no soy de imitar a nadie y el tener que emular la voz y la apariencia de un artista no es nada fácil”, señaló.

— "Nosotros los cantantes no somos actores ni actrices y ellos sí, entonces, ahí todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo", Karina Severino

Al igual que Karina otro que sorprendió con su presentación fue Daniel Montoya, quien se convirtió en Celia Cruz. De hecho, para los jueces fue el mejor.

También hizo mucha gracia ver a Rodrigo Villalobos como Melody y su baile del gorila. Como que el transformarse en mujer le hace ver muy bien, aunque no tanto así en el canto.

Ver a Marcela Ugalde cantando “Rosa, rosa” de Sandro fue todo un espectáculo. El hecho de ser una excelente actriz le permite que sus presentaciones tengan mucha fuerza visual y se la jugó bonito.

Y si la verdadera Shakira logra ver el programa de fijo soltará la risa al ver a Rodrigo Lagunas moviendo las caderas como ella.

Habrá que esperar hasta el próximo domingo para saber quién será el próximo ganador, ya que de acuerdo con los resultados del seleccionador la gala estará bien buena y bastante variada.

Participante Gala 4 Rodrigo Lagunas George Michael Daniel Montoya Vicente Fernández Marcela Ugalde Yuri Ireabelle González Yuridia Eduardo Quesada Camilo Sesto Rodrigo Villalobos La Pandylla Cristian Madriz Alexander Acha Joss Araya Gloria Estefan Karina Severino Margarita, la diosa de la cumbia