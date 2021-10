Karina Severino ganó en Tu cara me suena a pesar de estar malita de la garganta

Karina Severino ganó como Isabel Pantoja. Cortesía Teletica. Karina Severino ganó como Isabel Pantoja. Cortesía Teletica.

Conforme pasan las semanas, el estrés y el cansancio empiezan a pegar en los participantes de Tu cara me suena, quienes aun así intentan no dejarse vencer.

Este fue el caso de la cantante Karina Severino, quien a pesar de estar bastante afectada de su garganta, puso todo lo que tenía para dejarse la octava gala del concurso de imitaciones de Teletica.

Kari, quien ya se había dejado el primer lugar con su imitación de Demis Roussos, esta vez interpretó a Isabel Pantoja y lo hizo como si no tuviera nada, pues se notó tranquila y segura sobre el escenario.

“El estrés a uno le cierra la garganta, afecta los músculos, entonces me dieron tratamientos, me inyectaron y me dieron pastillas para poder presentarme”, dijo Severino.

[ Karina Severino gana su primera gala aunque no le tenía fe a su personaje ]

La artista donó su premio de tres millones a la fundación Gary, cuya descripción en Facebook dice que da auxilio por medio de hospedaje y alimentación a pacientes y acompañantes hospitalarios de bajos recursos.

Otro que tampoco ha andado de buenas es el cantante Rodrigo Lagunas, quien sufrió un quebranto de salud y tuvo que esforzarse el doble para poder imitar a José José.

Boris Maribel fue la parte cómica de la noche. Cortesía Teletica. Boris Maribel fue la parte cómica de la noche. Cortesía Teletica.

La parte divertida del programa la puso Boris Sosa y sus movimientos sensuales, ya que le tocó imitar a Maribel Guardia.

El participante se metió tanto en el personaje que en un momento casi se va de jupa, ya que se resbaló mientras recibía los comentarios de los jueces. ¡Casi hay accidente de faldas!

Rodrigo Villalobos le anduvo lejos a Tini.Cortesía Teletica. Rodrigo Villalobos le anduvo lejos a Tini.Cortesía Teletica.

Otro que le hizo segunda fue Rodrigo Villalobos. A él le correspondió imitar a la cantante argentina Tini y no podemos decir que lo hizo bien, pero por lo menos lo intentó.

El periodista contó que tuvo que batallar con las uñas largas que se puso desde muy temprano para poder parecerse lo más posible a la cantante. Eso sí, que por más que lo intentó, no lo logró.

En esta gala el elenco de jueces tuvo un cambio, Silvia Baltodano se encargó de sustituir a Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert regresó al escenario como invitado para imitar a Roberto Carlos.

La próxima semana todos los participantes tendrán cambio de género.