Karina Severino homenajeó a su hermana no vidente al interpretar a José Feliciano

A pesar de que no ganó, la cantante Karina Severino se llevó los aplausos en la segunda gala de la sexta temporada de Tu cara me suena.

A la artista le tocó interpretar a José Feliciano, personaje al que aprovechó para hacer un homenaje y recordar a su hermana Ericka, quien falleció hace cuatro años y al igual que el puertorriqueño era no vidente.

Kari contó que Ericka murió por causa de una diabetes y cuando le dijeron sobre su imitación, de una vez se le vino a la mente recordarla.

“Fue duro, pero a la vez me dio mucha fuerza para tratar de sacar el personaje con mucho respeto, eso sí, si vieron la presentación se hizo cuidando mucho esos detalles. No solamente estaba mi hermana, también tengo una prima que nació sin poder ver, pero ella es muy carga, es como si no tuviera esa condición, es un ejemplo de superación”, afirmó.

En redes sociales le piropearon bastante la presentación debido a que no siempre un cambio de género llega a ser tan exacto.

“Fue un gran trabajo con mi profesor Luis Montalbert, queríamos que la voz sonara un poco más grueso, parecida a la de José Feliciano, los gestos también los trabajé con Silvia Baltodano y la guitarra me costó un poco porque yo no soy músico. El público vio lo que quisimos hacer y eso me tiene muy contenta”, comentó Severino.

La artista asegura que si bien el programa apenas inicia, ya se ha dado cuenta del monstruo que es, por lo que tiene que cuidar muchos los detalles tanto a la hora de estar sobre el escenario, como de su vida personal.

Karina ve muchas diferencias con lo que fue Cantando por un sueño, en el 2008. Archivo. Karina ve muchas diferencias con lo que fue Cantando por un sueño, en el 2008. Archivo.

Kari ya fue parte de Cantando por un sueño en el 2008, pero como no existían redes sociales, no había tanta presión como ahora.

“Me he sentido bien, ellos (producción del programa) tienen mucha apertura a todo lo que necesitemos y creo que si tenemos los recursos podemos hacer cualquier cosa. Yo veo que ahora hay muchísima gente trabajando, no me quejo de Cantando por un sueño, pero con Tu cara me suena es impresionante, antes no había tanta exposición como lo son las redes, entonces también hay que cuidarse más.

“Es un reto porque nunca imito a nadie, siempre uso mi voz aunque cante covers. El programa llegó en un momento de mi vida en el que necesitaba hacer algo más que solamente cantar”, agregó.