Karolina Brenes se vestirá de novia y se prepara para su futura boda

Karolina Brenes, exmodelo y empresaria, desfilará el próximo domingo.

Karolina Brenes regresará a una pasarela, pero esta vez no modelará poca ropa, sino que se vestirá de novia.

Este trabajo, que hará el domingo 3 de marzo como parte de una pasarela que se realizará en Expo Novia, será también como un ensayo para su futura boda.

La ahora estilista y empresaria, nos confirmó que se casa y que la escogencia de los vestidos para este evento le dieron una idea de cómo quiere que sea su vestido de novia.

Ella será una de las modelos que desfilará en la pasarela de cierre de la nueva colección de la diseñadora Priscilla Delgado, en el Hotel Wyndham Herradura, a partir de las 4 p.m.

Esta será la primera vez que Karo se vestirá de novia y con ella también desfilarán las guapas de Marcela Negrini y Karen Brenes.

“Acepté porque en realidad me quiero casar y quería también ver cómo me vería vestida de novia, aparte de que tengo muchos años de no estar en el medio, entonces me decidí porque es un evento muy lindo, muy importante”, mencionó.

Karolina Brenes luce su hermoso anillo de compromiso hace casi un mes.

La guapa tiene más de año y medio de relación con un joven de nombre Kevin y, según dijo, su próxima boda no pasa de este año.

“Aún no está la fecha definida, pero sí me caso pronto, este año. Jamás le cierro las puertas al matrimonio”, dijo.

Brenes se comprometió en marzo del año pasado, tras un viaje que hizo con su misterioso enamorado a París, Francia. Y decimos misterioso porque no ha querido mostrarlo en sus redes sociales.

Sin embargo, nos dijo que él es muy lindo con ella, que se congregan juntos en la iglesia y que es un luchador.

“Tal vez no sea un hombre millonario, pero es un hombre que tiene más que eso. Encontré a mi príncipe azul”, expresó.

Ya tiene la idea de su vestido

Precisamente, esta semana que ha estado con los preparativos y el tallaje del vestuario que usará en la pasarela se ha sentido aún más ilusionada y con ganas de casarse ya.

Karo nos contó que se probó dos hermosos vestidos blancos y uno color rojo y que quedó enamorada de uno de ellos. Es más, ya habló con la diseñadora para que le haga uno similar para su gran día.

La estilista Karolina Brenes contó que su pareja la pasa chineando mucho y que le manda rosas a cada rato.

“Me enamoré del de corte de princesa, también me probé uno de corte de sirena, pero quiero casarme de princesa y obviamente de color blanco.

“Es que me sentía hermosa (con el vestido), espectacular. Así es como mi papá, que en paz descanse, anhelaba verme, qué tristeza”, dijo.

Además, contó que cuando se midió los vestidos, la diseñadora siquirreña no dejó que su pareja la viera vestida de blanco por aquello de que dicen que es de mala suerte ver a la novia vestida antes del matrimonio.

Ella ya estuvo casada por lo civil años atrás, pero el día que firmaron ante el abogado no se vistió como toda novia siempre sueña verse en su boda, por eso esta vez desea lucir espectacular.

Lindo reencuentro

Karo mencionó que esta pasarela será muy especial para ella porque, además, se reencontrará con sus viejas amigas Marcela Negrini y Karen Brenes.

Años atrás ellas eran las modelos más cotizadas del país y trabajaban juntas en casi todos los eventos. Desde que Karolina se salió de ese ambiente, para dedicarse de lleno a su salón de belleza y a su soda, es muy poco lo que comparten, por lo que esta expo las reunirá de nuevo.

“Somos puras chicas de la vieja escuela, que dicen. A ellas las quiero mucho y nos conversamos una vez perdida. A Marce la quiero y la admiro demasiado, y a Karen igual. Será muy lindo volver a vernos”, expresó.

La diseñadora Priscilla Delgado siempre lleva a modelos destacadas a lucir sus vestidos de novia en cada expo. (Fabiola Montoya Salas)

La Expo Novia se realizará este sábado y domingo y en la pasarela de cierre también estarán los cantantes Eduardo Aguirre, Cheko, Leo Jara y Jeff On.