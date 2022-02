Kate del Castillo habla sobre Sean Penn: “No me interesa saber absolutamente nada de él”

Esta foto de Sean Penn, el Chapo Guzmán y Kate del Castillo le dio la vuelta al mundo. @ Captura de pantalla (yjimenez@nacion.com)

La actriz mexicana Kate del Castillo, confesó que el actor estadounidense Sean Penn “es de lo más bajo” que ha conocido.

Recordemos que en 2016, la actriz y Penn tuvieron una reunión con Joaquín “el Chapo” Guzmán.

El actor declaró que fue Kate del Castillo quien lo conectó con el narcotraficante, lo que provocó que la actriz fuera investigada por las autoridades mexicanas.

Kate habló por primera vez sobre su relación con Sean Penn yy expuso que el actor salió de su vida para siempre, según cuenta el sitio SDP Noticias.

“Salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono”, relató la actriz en una entrevista con Javier Poza para su programa de radio Radio Fórmula.

“Lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él”, agregó Kate del Castillo.

La intérprete expresó su molestia con Penn y dejó claro que no quiere tener ninguna relación con él.

“La verdad me da una flojera infinita. No voy a perder más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable. Y que es de la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, ni poner en riesgo la vida de nadie”, continuó.

Cabe señalar que Kate aún está en proceso de demostrar que vivió una persecución por parte de las autoridades mexicanas.

La actriz asegura que el gobierno intentó incriminarla por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.

Esto la afectó de manera personal, así como económica.

Sin embargo, Kate no ha quitado el dedo del renglón, y no planea hacerlo, hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Ha sido un proceso muy duro y desgastante; muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero, porque puedo y porque es mi derecho. Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco”, dijo.