Farándula

Katherine González recibió un hermoso regalo que le quedó como curita al alma

Katherine González agradeció un emotivo regalo que recibió

Por Hillary Chinchilla Marín

Katherine González compartió y agradeció un emotivo regalo que recibió y con el que siempre tendrá presente a su padre.

Katherine González recibió lindo regalo (Captura/Tomada de Instagram)

La querida imitadora de Pelando el Ojo ha tenido un año difícil y lleno de emociones encontradas. A finales de abril sufrió un duro y doloroso golpe con la muerte de su padre, y esta semana recibió un hermoso regalo que le llenó de amor el corazón.

Por medio de un tierno video en sus redes sociales, mostró que don Ricardo Sáenz le había hecho llegar un hermoso cuadro de acuarela de un retrato de su padre, hecho por su hijo, el artista Renato Sáenz.

“Me regalaron una acuarela de mi papá y fue como una curita al corazón. Te amaré por siempre, pa. Gracias por este detalle tan hermoso, Ricardo, y gracias a su talentoso hijo por hacerlo, significa mucho para mí”, escribió en el Instagram.

Katherinne González felicitó a su prometido Edson Picado por su cumpleaños en medio de la situación que vive
Katherinne González felicitó a su prometido Edson Picado por su cumpleaños en medio de la situación que vive (Instagram/Instagram)

En el video se ve cómo, con ayuda de su colega y prometido, Edson Picado, lo colocaron en una pared de la casa en la que viven juntos.

La publicación suma miles de reproducciones y algunos comentarios, más que ella decidió musicalizar el momento con la canción “Fantasmas” de Humbe, que habla sobre la pérdida de un ser amado.

Katherinne González
Katherinne González (Instagram/Instagram)
Katherine GonzálezPelando el ojoEdson Picado
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

