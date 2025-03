Katherinne González le respondió con todo a un seguidor que la criticó por mostrar “de más” al hacer ejercicio

Katherinne González contó que siempre recibe comentarios de ese tipo. (Katherinne González /Katherinne González)

Katherinne González no se quedó callada ante las críticas de un seguidor que la atacó por mostrar ‘demasiado’ mientras hacía ejercicio.

La guapa compartió un video en su cuenta de Instagram, donde sale haciendo pole dance con ropa adecuada para la ocasión, o sea, con licra y top. En dicha publicación, ella contó que este ejercicio es una de sus pasiones, de la cual tenía que seguir aprendiendo.

“El pole cada día me enseña lo fuerte y hábil que puedo ser, me enseña a amar mi cuerpo, sin importar si tengo celulitis y estrías, porque lo que realmente importa ahí es lo que logro hacer. Lo amo porque tengo compañeras de todas las edades y todas son increíbles. El pole me ha cambiado mi perspectiva, me sacó y sigue sacando de mi zona de confort, me pone a prueba y me hace sentir hermosa y libre”, escribió en un video que compartió.

Después de compartir el video, recibió varios comentarios, entre esos el de un seguidor que le dijo: “Necesariamente, en este arte tan apasionado y tan impresionante, que hay que hacerlo en calzones, ¿enseñando todo? ¿No se podrá poner un short y una blusita tapando un poquito más?”, se lee en el comentario.

La comediante expresó su inconformidad y dijo: “¿Se imaginan cada vez que subo algo de pole tener este montón de “onvres” (hombres) comentando este tipo de cosas? Qué desagradable, lo peor es que no saben del tema y solo se fijan en lo que andan puesto o en cómo sexualizar el pole a todo lugar. Hay muchos deportes en los que se usa ropa similar, pero su mente retorcida no da para admirar la fuerza, la habilidad de quienes lo practican, sino para sexualizar todo de forma enferma”, dijo molesta.

Katherinne González explicó la razón por la cual utilizaba ropa corta. (Katherinne González /Katherinne González)

La comediante explicó que ellas utilizaban esa ropa para tener un mejor agarre en el tubo y no resbalarse, ni ocasionar accidentes.

“Hay figuras que necesitan engancharse en las entrepiernas, abdomen, pero también usamos la ropa que usamos porque nos da la gana y punto”, detalló.

La guapa además agregó a sus redes una foto de varios deportes donde se ve que usan vestimenta muy parecida, y añadió que cada deporte tiene su vestimenta basada en movimientos y habilidades.

“Los sumos no se visten así para que les digan piropos, las atletas no se visten así para que los hombres las vean, las nadadoras no se ponen una pieza para que los sexualicen y el pole no es la excepción”, añadió.

Katherinne González expresó que siempre iba a alzar la voz por ese tipo de situaciones.

González comentó que ella no se va a quedar callada y que cada vez que pueda va a visibilizar este tipo de temas.

“Debo admitir que pensé demasiado en subir haciendo esa rutina en mi clase de pole, porque siempre que pongo una historia, los comentarios se repiten. Me ponen que vaya más tapada, que no vaya tan exhibicionista, provocadora, como si fuera nuestra culpa, que todo lo que usemos lo vayan a sexualizar”.

Varias de sus seguidoras le mostraron apoyo ante la situación, agregando sus comentarios.

“Me encantan los mensajes que compartes, definitivamente falta tanta educación en esta sociedad”, “Honestamente vivo harta de que la mayoría de hombres todo lo sexualicen”, “Qué complicado lidiar con las personas que siempre critican y hacen malos comentarios”.

“Dejen de sexualizar todo lo que hacen las mujeres, aprendamos a admirar más allá de lo que se ve, las capacidades, las habilidades, la fuerza y todo el esfuerzo que hay detrás de cualquier deporte o disciplina artística”, concluyó con un consejo.