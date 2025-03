Katherinne González recordó la vez que quedó en calzones en media calle

Katherinne González,contó que ese día no lo olvida. (Cortesía)

Katherinne González contó una situación que la dejó avergonzada cuando estaba en la universidad.

Resulta que el programa Pelando el Ojo, compartió el momento humilde de cada uno de sus humoristas y Kathy se rajó al decir que el de ella fue cuando se bajó del bus que la llevaba a la universidad.

“Fue cuando estaba en la Universidad de Costa Rica (UCR), me bajé del bus y cuando me puse el bulto, la enagua que andaba se me quedó prensada en el bolso. Entonces caminé desde el pretil hasta la Escuela de Arquitectura con las nalgas afuera”, comentó.

La talentosa humorista dijo que muchas personas le empezaron a pitar, y ella pensaba que eran degenerados, pero en realidad era para avisarle que andaba esa llamativa parte de su cuerpo a vista de todos.

“Todavía recuerdo los calzones rosados que andaba ese día”, comentó en el video.