Katherinne González se enfrenta a una nueva ola de críticas por algo que le encanta hacer

Katherinne González, imitadora y humorista, tiene ocho años trabajando en el programa de humor Pelando el ojo.

Desde que está en el medio farandulero la imitadora Katherinne González no ha dejado de recibir críticas o señalamientos por su cuerpo.

Ahora que empezó a hacer pole dance no ha sido la excepción y ahora la juzgan más por mostrar sus curvas al natural por el tipo de trajes que se utilizan en esta actividad.

La humorista de Pelando el ojo ya había pasado por lo mismo antes cuando practicaba crossfit y según ella, esos comentarios no le afectan y más bien la hacen ser más fuerte mentalmente.

“Siempre que pueda voy a hacer visible estos temas. Porque todos lo vivimos día con día. Esta vez teniendo mayor claridad de que lo que la gente dice, habla más de ellos que de mí y de lo que llevan en su corazón, por eso no hay rencor solo empatía”, publicó.

Katherinne González empezó hace unos meses a practicar pole dance en una academia.

Ella además hizo un video para mostrar cuán feliz es practicando este deporte y lo mucho que ha avanzado en sus clases y para recalcar que no importa cómo se vean físicamente las personas, lo verdaderamente esencial es su coraje y determinación para hacer las cosas que se proponen.

“Quise hacerles este video para que vean más allá del físico en un deporte, para que recuerden que no tiene nada de malo no verse de cierta forma, que no está mal subir videos y fotos de nuestros avances y momentos felices haciendo lo que nos gusta, no hacemos daño a nadie, y que somos y valemos mucho más de un comentario cruel e hiriente”, señaló.

A Katherinne González no le importan las críticas

LEA MÁS: La humorista Katherine González dio una lección de cómo aceptarse a sí misma en redes sociales

Katherinne decidió compartir lo que le está pasando para motivar a otras mujeres y recordarles que “somos mucho más que esos comentarios malos” y asegura que ahora más que nunca le dice “gracias” a su cuerpo porque se siente muy feliz como es y como se ve frente a un espejo sin importar lo que opinen los demás.