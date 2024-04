Katherinne González tiene una foto de cuando era niña que le sacude el alma cuando la ve

Katherinne González, imitadora y humorista de Pelando el ojo.

Katherinne González, imitadora de Pelando el ojo, guarda como un tesoro una fotografía que le tomaron cuando era niña y que hoy tiene un gran valor sentimental para ella.

Dicha foto se la tomaron a la humorista cuando tenía once años, allá por el 2006, y en ella sale bien abrazada con su abuelita, Rita Villalobos, y su perrito, Dogguie.

La guapa asegura que al verla le da mucha nostalgia, porque su abuelita falleció en el 2018 y su perrito, quien llegó a su vida siendo un cachorro, murió hace menos de un mes y reconoció que a ambos los extraña mucho.

Aunque no se crio directamente con su abuelita, sí la visitaba los fines de semana y casi siempre iba junto a su mascota.

Katherinne González dice extrañar mucho a su abuela y a su perrito, quien estuvo 18 años con ella.

“Esta foto significa mucho para mí, me trae recuerdos muy lindos de mi infancia, de lo mucho que me gustaba salir a la montaña con mi abuela y mi familia, mi abuelita Rita fue una figura femenina muy influyente en mi vida y la tengo muy presente cada día. Esta foto me recuerda lo efímera que es la vida y que tenemos que valorar cada momento con las personas que amamos, porque no sabemos cuándo no estarán con nosotros”, dijo.

Katherinne agregó que dicha imagen le llena el corazón de agradecimiento, porque los dos estuvieron siempre muy presentes en su vida, le enseñaron muchas cosas y la llenaron de amor, aunque Dogguie fuera a puro lengüetazos.

“Me da mucha nostalgia verla, pero también me llena el corazón de agradecimiento a Dios por permitirme vivir este momento”, agregó.

Katherinne González es una de las humoristas del programa radial Pelando el ojo.

Dogguie estuvo con ella por 18 años y, según contó, su papá se lo regaló luego de encontrarlo recién nacido cerca de su lugar de trabajo.

“Ogy se ganó mi corazón desde que lo conocí, llegó en un momento de mi vida donde podíamos jugar por horas y donde cada paseo juntos era una aventura nueva para los dos”, recordó.

Hace unos meses su perrito empezó a sentirse mal y no caminaba bien, hasta que llegó el momento de despedirse de él con el mismo pesar con el que se despidió de su abuelita, 18 años atrás.