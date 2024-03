Imitadora Katherinne González está devastada con una durísima noticia

Katherinne González está bastante triste por la muerte de su perrito. (Instagram)

Los últimos días han sido muy tristes para la imitadora Katherinne González, quien a finales de febrero se tuvo que despedir de una de sus mascotitas y este 5 de marzo se llevó otro duro golpe a su corazón.

González está devastada porque Doggie, su perrito de 18 años, cruzó este martes el Puente del Arcoíris, una noticia que le borró por completo la sonrisa de su rostro pues, según dijo, creció con el peludito.

En Instagram, la talentosa imitadora de Pelando el ojo dio la noticia que le tiene partido el corazón y hasta compartió una lindísima foto del recuerdo de cuando era apenas una niña y ya Doggie la llenaba de alegrías.

“No sé si existe algo más doloroso que las despedidas para siempre. Hoy (este martes) me toca decirte adiós, por el amor que te tengo, mi perrito de 18 años, mi viejito”, escribió González en un desgarrador mensaje que publicó en sus historias.

Katherinne González se despidió de Doggie, perrito con el que pasó 18 años de su vida. (Instagram)

Kathy confesó que el animalito fue su pañito de lágrimas en más de un momento de su vida, pero también el aliado con el que celebró muchísimas alegrías y eso hace que su dolor sea aún más grande.

“Crecimos juntos. Me acompañaste en mis momentos más felices y tristes, pero también sé que ya no estás bien y debo dejarte ir por más que me lastime mi corazón”, continuó la humorista de Repretel con una foto donde a Doggie se le ve muy enfermito.

En una siguiente publicación, Katherinne confirmó que a su perrito ya lo habían dormido. “Ya pasaste el arcoíris, mi negrito. Gracias por todos los lindos momentos y etapas que pasamos juntos”, dijo en esta ocasión.

Dura despedida para Katherinne González

Katherinne aprovechó para desempolvar dos fotos de ella en dos etapas diferentes de su vida (de niña y joven) para prometerle a Doggie que siempre lo va a llevar en su corazón.

La partida de Doggie la sufre González pocos días después de despedir a su puercoespín bebé, Kapuki, quien también ya está disfrutando del “cielo de los animalitos”.

Kapuki dejó este mundo a finales de febrero y eso fue también muy doloroso para Katherinne y su novio, el también imitador Edson Picado.

Katherinne González despidió hace unos días a su puercoespín bebé. (Instagram)

“Despedirte fue muy doloroso, pero te llevaremos en nuestro corazón para siempre. Gracias por tu paso por nuestras vidas, nuestro primer hijito”, publicó ella en aquella ocasión.