La Navidad es una época de alegría, reuniones familiares y tradiciones, pero para el cantante costarricense Kavvo estas fechas también han estado marcadas por la nostalgia y la ausencia de una persona muy especial como lo fue su hermano mayor, quien falleció en febrero del 2021 producto de un infarto.

El artista compartió un mensaje en el que recordó cómo cambió la celebración de estas fiestas desde que perdió a su ser querido, de quien nos había dicho en una entrevista anterior que era una figura fundamental en su vida.

“Desde que mi hermano fallece... las Navidades son distintas. Él era todo, pero todo desde el ambiente hasta el que organiza, nadie faltaba y el clima y la sensación era más navideña que siempre”, escribió.

Cantante Kavvo (Instagram/Instagram)

Kavvo reconoció que recuperar ese sentimiento navideño no ha sido sencillo y que a su familia le ha tomado tiempo aprender a celebrar sin alguien que tenía un papel tan importante en esas reuniones.

“Ha costado volver a tener ese sentimiento, esa sensación”, expresó.

El intérprete también explicó que aunque todos han compartido el dolor de la pérdida, la diferencia de edades entre los hermanos hace que cada uno haya vivido esa relación desde una perspectiva distinta.

El cantante es el menor de cinco hermanos y contó que la hermana que le sigue es 9 años mayor que él, mientras que el mayor le lleva 18 años. Por eso, reconoció que no estuvo presente en muchas etapas de la vida de sus hermanos y que no necesariamente comprende las cosas de la misma manera.

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Sin embargo, destacó que su familia nunca se rindió y que entre todos han encontrado la manera de seguir adelante.

Esta Navidad tiene un ingrediente especial para Kavvo, pues hace unos meses se convirtió en papá por primera vez. La llegada de su bebé representa una nueva etapa y también una oportunidad para volver a construir recuerdos y tradiciones familiares.

En su publicación, el cantante aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores, especialmente a quienes también enfrentan ausencias durante estas fechas.

Les pidió cuidar a los niños y procurar regalarles una Navidad bonita, además de recordarles que, pese a las heridas que puedan llevar por dentro, siempre existe la posibilidad de recuperar la ilusión.

Cantante nacional Kavvo y su pareja. (redes/Instagram)

“Mucho amor y, sobre todo, Dios en sus corazones”, escribió el guanacasteco, quien cerró su reflexión con un mensaje de fe sobre la muerte y la vida después de ella.

Así, entre el recuerdo de su hermano y la alegría de estrenarse como papá, Kavvo enfrenta una Navidad distinta, con la esperanza de que las nuevas generaciones de su familia también puedan disfrutar de esa magia que tanto extraña.