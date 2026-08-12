¡Ya nació la princesa de Kavvo! El cantante urbano ya es oficialmente papá

El cantante nacional Kavvo y su pareja se estrenaron como papás este año. (redes/Instagram)

El cantante urbano Kavvo anda que no cabe de la alegría y con la sonrisa de oreja a oreja. El intérprete de “Amarrau” anunció en sus redes sociales que ya nació su primogénita, fruto del amor con su pareja Kinne.

La noticia la dio a conocer este martes por la noche mediante una tierna fotografía que conmovió a todos sus seguidores. En la imagen se aprecia a su pareja saliendo del hospital con la bebita en brazos, sana y salva.

LEA MÁS: Kavvo admite que ya no sabe cómo promocionar su música y recibe una inesperada respuesta de un seguidor

Según detalló el mismo artista, la pequeña Eli vino al mundo el pasado sábado 8 de agosto, pero no fue hasta ahora que confirmó su nacimiento.

“Gracias a todos por sus buenos deseos y, por supuesto, todas sus oraciones. Estoy muy, pero muy contento, no puedo explicarles todo esto que siento. Mamita y bebita bien, gracias a Dios”, escribió emocionado.

Con esta imagen el cantante Kavvo y su pareja dieron a conocer el nacimiento de su hija. (redes/Instagram)

Fue en marzo anterior cuando la pareja reveló junto a sus familiares y amigos más cercanos que esperaban una niña. Hoy, la espera terminó y el tico arranca la etapa más importante de su vida, pero no en los escenarios, sino con los pañales y las desveladas.

LEA MÁS: Araya Vlogs debutó en tarima junto a cantante tico: “Ayer inicié mi carrera como cantante”

Hace unos meses Kavvo lanzó el tema “Tú, mi lugar”, que él mismo compuso, luego de enterarse que sería papá por primera vez.