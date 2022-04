Kavvo dice que recibió amenazas de muerte por polémico comentario que hizo

Kavvo sigue cosechando reconocimientos con su pieza "Amarrau". Instagram.

Al joven cantante nacional Kavvo lo traicionó la lengua y quizá algunos traguillos que se había tomado de más, en el programa Los Gordos Podcast, ya que se terminó echando a medio país encima, al punto que, según asegura, hasta recibió amenazas de muerte.

El intérprete de “Amarrau” dijo que era muy fácil pegar en Costa Rica, pues como todos saben, su tema ha sido un pegue desde que lo sacó el año anterior.

[ Kavvo y su pieza “Amarrau” siguen haciendo historia ]

Ese comentario cayó muy mal en el medio de la música y en el público en general, por lo que este domingo por medio de sus historias de Instagram, el tilaraleño aclaró qué fue lo que quiso decir, pero que por estar tomándose alguito, no pudo decirlo bien.

“Con el asunto de que es muy fácil pegar en Costa Rica me refiero a que lo es, comparado a las calamidades que había que pasar en tiempos anteriores. Tal vez como dije las cosas, se mal interpretó de una manera increíble, pero creo que sí hacía falta decirlo”, señaló.

A Kavvo le sorprendió que en redes sociales y en medios en general se hablara mucho de su comentario y en parte le alegra, pues es signo de que estamos volviendo a ver al músico costarricense, sin embargo, a algunos se les va la mano.

“Es increíble lo que el artista nacional genera, es muy cool porque es parte del cambio, uno se da cuenta que en serio ya hay un apoyo. Veo páginas importantísimas publicando polémicas, que eso también es importante”, dijo.

[ Kavvo no puede decir que su 2021 fue perfecto por la pérdida de un hermano ]

“Probablemente yo no sea la persona que mejor le caiga y quizá escucho cosas que hasta yo me sorprendí, pero es parte de, no me retracto por lo que dije, aquí estoy dando la cara, pero a la gente se le olvida que somos personas, que lo que usted nos dice nos hiere muchísimo, que no tenemos a mami y a papi, que a los 18 años nos tocó tomar una vida de adultos y que en vez de levantarnos con amenazas de muertes, nos gustaría levantarnos con un buenos días de mi mamá o mi tata”, agregó.

Kavvo metió las patas pero ya se disculpó. YouTube

El cantante urbano pidió perdón por la manera en que se interpretó su comentario y prometió, conectar más la cabeza y el cerebro antes de dar algún punto de vista que pueda llegar a ofender. ¡Bien por él!

“Quería pedirles disculpas porque si el tico se caracteriza por algo es por la humildad, es su esencia, su sonrisa, su brillo en cada lugar donde esté, es su autenticidad y creo que para levantar una bandera de mi país y no tener esas cualidades, no vale de nada, por eso le doy la razón a usted, voy a trabajar en mí, en retractarme y reservarme porque se los debo a ustedes”, señaló.