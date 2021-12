Kavvo no puede decir que su 2021 fue perfecto por la pérdida de un hermano

Cantante ( Kavvo ) 11/11/2021 ( NOTA MATERIAL EMBRAGADO PARA LA REVISTA DOMINICAL HASTA SU PUBLICACION ) En cantante Costarricense Sandro Herrera ( Kavvo ). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En menos de un año Sandro Emanuel Herrera Manzanares, mejor conocido como Kavvo, conquistó el gusto de la música de los ticos.

El joven, oriundo de Tilarán, conquistó un montón de listas de reproducción con su canción “Amarrau” y esto le permitió firmar contrato con una importante disquera internacional.

Cualquiera diría que este 2021 fue excepcional para él, sin embargo, el artista no puede decir que fue un año perfecto por la muerte de su hermano mayor.

-Haciendo un recuento del año, el suyo fue más que especial, ¿lo siente así?

Vieras que este año me sonrió por un lado y por el otro me golpeó porque tuve la pérdida de un familiar muy cercano, como lo fue mi hermano.

Las oportunidades que me ha dado la vida y el éxito que he logrado han sido increíbles y espero que este 2022 la vengamos a romper mucho más.

-¿Qué pasó con su hermano?

Falleció de un problema que tenía en las piernas, de várices, lo tenía bastante evolucionado y fue algo que se le fue al cerebro y no sé mucho de lo que pasó, pero entiendo que murió de un infarto, tenía 33 años.

-Es un golpe duro, pero me imagino que le sirve para tomarlo de inspiración...

Nunca fue una angustia para mi carrera, es la mayor motivación que tengo en mi carrera y siempre lo será.

-¿Cómo fue el proceso de Amarrau?

Es mi trabajo y lo hago con todo el amor del mundo, Amarrau fue una cosa de locos desde el principio en redes y en las diferentes plataformas y por eso yo le agradezco de corazón a los ticos y a los de las demás nacionalidades que me escuchan.

-¿Se levantaba todos los días a ver si todavía estaba en primer lugar?

Los primeros días sí, era una hijuepucha contentera que usted no se imagina, no sabía ni cómo tomarlo, no era como que se movía mucho el piso, pero sí me alegraba de que fuera la canción más escuchada del país, pensaba que encima de Bad Bunny me estaban escuchando a mí, todavía me levanto y reviso y ahí sigo de necio.

-¿Es igual que Amarrau, de no darse por vencido tan fácil?

¿Con las mujeres?

Con todo...

No, vieras que no soy de intentarlo tanto, así me pasa cuando estoy componiendo, si no encuentro en los primeros tres beats (sonidos) algo bueno, no lo hago, hasta que yo sienta ganas de escribir lo hago y con las mujeres (risas) vieras que no soy de amarrarme tanto.

-¿Está soltero?

Sí, dedicado a la música cien por ciento.

-Me llama la atención que su pieza es pícara, pero no vulgar, ¿va a seguir por esa línea?

A veces algo se sale, pero siento que la palabra correcta es sensual y no sexual, eso es lo que me caracteriza, yo no soy tan explícito, soy más de amor y desamor, aunque en algún momento puede salir algo pícaro.

-¿Cómo se sintió en su debut en Teletón?

Superagradecido porque mi hermano llevó un tratamiento en el Hospital de Niños y fue como devolver un poco de lo que nos dieron. Una hermana fue la que me contó eso y me puso en contexto y fui muy agradecido a disfrutarlo.

-¿Qué tiene pensado para el 2022?

Amarrau hizo estragos y no soy muy de pensar en lo que viene, yo disfruto trabajar, hacer música y lo disfruto tanto que hoy por hoy puedo decir que lo que viene es lo mejor, viene un EP (un disco pequeño), podemos hablar de un Amarrau en remix, una canción muy buena, colaboraciones con artistas internacionales y preparándome porque la gente que me sigue ya me está presionando porque saque más cosas nuevas, pero todo a su tiempo.

-¿Cómo era su carrera hace un año?

Hace un año yo estaba sacando mi primera canción, hacía lo que se podía y lo que estaba a mi alcance, grababa con un celular, con un micrófono barato y la canción no tenía la mejor calidad, pero por dicha hoy las cosas son muy distintas.

-¿Qué fue lo que más aprendió del 2021?

Me pude encontrar en la música, estoy orgulloso porque siento lo que hago, antes lo hacía porque sí, ahora lo disfruto muchísimo, me falta demasiado por aprender, pero ya uno va aprendiendo cómo son las cosas y estoy centrado y enfocado en lo que quiero.

-Depende de usted seguir por ese camino...

Sí, yo voy mucho con la esencia de la persona, soy el mismo en redes, en una entrevista o en lo cotidiano, pienso que la mente es lo más poderoso de un ser humano y si en algún momento llego a tener mucho dinero, esa esencia no va a cambiar nunca.

-¿Ya la gente lo reconoce en cualquier lado que va?

Me sorprendo más yo de las expresiones de los demás, es loco porque sabía que mi vida iba a cambiar, pero no pensé que fuera tan rápido, choqué con una pared grandísima, me dicen que soy el de Amarrau, el de TikTok, el de redes y uno se logra extender por muchísimos lados.

-¿Qué pide para Navidad y para el Año Nuevo?

Ahorita la salud de mis papás, que estén superbién y, ¿por qué no?, otro par de tenis.