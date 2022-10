Kavvo recibió una gran sorpresa en el concierto de Daddy Yankee

El cantante tico, de 20 años, estaba que no se la podía creer. Instagram

El cantante Kavvo fue invitado a última hora a cantar en ambos conciertos del puertorriqueño Daddy Yankee este fin de semana, pero esa no fue la única sorpresa que recibió.

El joven, oriundo de Tilarán, recibió por parte de su disquera dos discos de platino por el gran éxito que ha tenido su canción “Amarrau” en toda Centroamérica.

La sorpresa se la dieron minutos antes de subir al escenario donde lo esperaban más de 33 mil personas.

Kavvo estuvo tan solo unos minutos en la tarima y le tocó cantar solo un pedacito de dos de sus canciones para luego cerrar con “Amarrau”, tema que lo dio a conocer el año pasado.

“De corazón, de verdad de corazón, muchas gracias, enfoque máximo en la música por la bandera, igual que todos los demás artistas de la escena. Lo que se vivió ayer fue muy bonito; sin embargo, me quedo con la experiencia de ver a uno de los creadores de este bello género de reguetón”.

“Haber cantado en el escenario fue hermoso, lastimosamente no se dio el show que queríamos darles y quizá no era el que ustedes esperaban. Gracias de igual manera a toda la gente que cantó y gozó solo escuchando el showcito porque ni me veía de largo”, escribió en sus redes.

Kavvo se prometió que en unos años él ya no será el telonero sino el artista principal del Estadio Nacional.