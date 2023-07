Kavvo: “Sé lo que es caerme de una buena altura y no quiero llevarme un golpe así de nuevo”

Kavvo apenas tiene 20 años y le ha tocado pasar cosas buenas y rudas. (Cortesía Universal Music)

A sus escasos 20 años, el artista nacional Kavvo ha sabido tocar el cielo con las manos con su canción Amarrau, pero también tiene claro lo que es caerse desde una buena altura y darse durísimo por la cabeza.

A pesar de eso, el joven, originario de Tilarán, no ha dejado de luchar, de trabajar y hasta de madurar para seguir el sueño de trascender fronteras y poner a nuestro país en la mira mundial con su música.

Kavvo ya dejó atrás aquellas polémicas que se le vinieron encima con algunas declaraciones que dio cuando dijo que en Costa Rica era muy fácil pegar, así como otros videos de jovencillo en los que se dudaba que creyera en Dios.

Actualmente está promocionando su tema Seteo, con el que espera enderezar el camino y seguir creciendo como artista.

-¿Cómo está?

Estoy bien, gracias a Dios, muy centrado, enfocado y con ganas de hacer mucha música y de comerme al mundo.

-Le ha tocado madurar a la fuerza, primero por haber tenido éxito en la música siendo tan joven y después por las polémicas que llegaron...

Claro, el proceso ha sido bastante bonito, a veces se tornaba muy oscuro y otra vez tenía más brillo, pero hay que saber que las cosas son así, ya sé lo que es caerme de una buena altura y sé que no quiero llevarme un golpe así de nuevo en mi vida, entonces hay que saber madurar, el proceso es aceptar que se está mal y tratar de crecer como persona.

-Al final es algo normal equivocarse...

Sí, por supuesto, si a mí me preguntan, nunca criticaría a alguien tan fuerte por un error, muchos menos sabiendo lo que conlleva todo esto, pero sé que hay personas que no entienden que este proceso es bastante solitario, a veces feo, a pesar de que todo se esté acomodando en la vida y hay que aprender a ‘güevazos’ con las ansiedades encima, de todo un poquito, pero así se forma una persona buena y fuerte.

-¿En quién se refugió cuando llegaron los momentos duros?

La verdad es que alejé a mi familia un poco de todo, porque siempre he sido así, yo soy solitario, crecí con mi mamá y ella pasaba trabajando, entonces cuando me pasa eso sentí que el mundo se me venía encima porque no tenía tranquilidad ni de salir de la casa, pero curiosamente hablaba con Dios.

De hecho, a mí me tachaban de ateo porque una vez en una improvisación quería decir que no creo en mi voz, que creo en Dios y lo dije al revés, pero no lo soy y al único que le contaba lo que me pasaba era a Él, le decía que sabía cuáles eran mis intenciones, la persona que siempre he sido; mucha gente se ofendió por no haber salido a pedir perdón, pero yo no se los debía a ellos, me lo debía a mí como persona por haber traicionado mi esencia, mis valores y a mi familia. Entonces tenía que arreglarme yo, una parte que tenía muy dañada y la verdad es que no me arrepiento de nada, hoy soy lo que soy gracias a mis errores y tengo claro que quiero comerme y representar la bandera a niveles inimaginables.

-Cuéntenos de Seteo...

Es una canción que se escribió el año pasado, es un reguetón para volver a ese género. También da el inicio para mi proyecto de fin de año que será un álbum, lleno de música, dancehall, corridos, cumbias, quiero meter de todo porque me encanta hacer música.

Sandro Herrera, mejor conocido como Kavvo, piensa que ha crecido como persona y como artista. (César Mora)

-¿Qué tan difícil ha sido para usted hacer música después de Amarrau, pieza con la que tocó el cielo?

Eso depende del enfoque de cada artista, nunca he querido pegar, simplemente quiero hacer las cosas bien, dar un buen mensaje, sonar bien en ritmos, ya los números son un plus, entonces diría que no me costó, después de Amarrau fue como un impulso, una motivación, no me puedo ceñir de que solo pegó una canción, entonces voy a seguir adelante sin necesidad de presionarme porque no tengo presión de llegar a donde quiero llegar.

-¿Qué significa para usted que los demás artistas jóvenes siempre lo mencionan como la persona que les abrió puertas?

Primero, se los agradezco porque hay muchas veces en que uno no nota eso, hablo con muchos colegas, más que todo con los jóvenes e intento que vean las metidas de pata que he tenido para que entiendan por dónde no ir, quizá no seré el mejor tutor, pero tengo experiencias que tal vez les pueda compartir porque el que aprende del error ajeno, aprende el doble porque nunca se equivocó.

-Más allá de una canción, ¿cree que se fundaron buenas bases para que tantos artistas emergieran?

Sí, creo que en Costa Rica se fundó un movimiento bonito en los últimos años, no va a haber un comentario, una crítica que le cambie la mentalidad a los artistas nuevos de que podemos llegar alto y ser imparables.

Para mí la unión se vio afectada por muchas cosas, en mi caso, cuando metí la pata se disminuyó el apoyo para los demás y eso me dolió muchísimo, no sé si estoy en lo correcto, pero sí fue notable que bajaron los números y que la gente dejó de confiar, puede que la gente se haya ido por un bando o para otro, pero el artista antes de serlo, es persona y puedo decirle que somos una familia y que siempre nos vamos a cuidar mucho.

-¿Cómo va ese disco hasta ahora?

Bien, pero tengo que hacerlo mejor y empezar a proyectar cosas mejores a lo que la gente pide.