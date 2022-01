Kavvo y Byron Salas armaron pleito en redes sociales debido al éxito “Amarrau”

Kavvo agarró fama en el 2021 luego de pegar su pieza "Amarrau" en todas las plataformas digitales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Usted se robó ese beat de YouTube, lo utilizó sin la autorización del productor. Y eso es ilegal, eso es robar”, dice el cantante nacional Byron Salas en un video que compartió en sus redes sociales en el que hace referencia a una bronca que tiene con su colega Kavvo por el tema “Amarrau”.

Byron, quien radica en Miami, Estados Unidos, y que recién fue firmado por la disquera Universal Music, decidió defenderse de esta manera luego que Kavvo diera una entrevista al youtuber Soy Joseph TV y hablara de él y un supuesto desacuerdo que tuvieron por este exitoso tema.

Kavvo, quien es el compositor de la canción tica más pegada en Spotify, había contactado en agosto pasado a Byron Salas, quien ya tenía más recorrido en la música, para grabar juntos la pieza y hacer una especie de remix.

Sin embargo, tiempo después el joven de Tilarán, Sandro Emanuel Herrera Manzanares (nombre real de Kavvo) le mandó un mensaje al compa para decirle que ya no, porque le urgía sacar la pieza.

El cantante costarricense Byron Salas está haciendo su carrera musical en Miami, Estados Unidos. Archivo (Cortesía Universal Music)

En la entrevista con el youtuber tico este dijo que había sacado a Byron del tema porque él había “desprometido” algunos trabajos para la grabación lo que encanfinó al otro, por lo que la noche de este miércoles hizo el video para defenderse.

“Le digo que voy a hacer la consulta con la disquera. Grabo mi parte y mi versión para el tema. Él queda muy contento y seguimos conversando (...).

“Yo soy muy delicado en cuestiones de calidad, me gusta trabajar con los mejores ingenieros, yo siempre trabajo con ingenieros que han trabajado con artistas muy grandes a nivel internacional. Porque me gusta, porque es mi estilo”. No tiene que ser su estilo, pero yo estoy dispuesto a invertir en su canción”, le habría dicho Byron en aquel entonces.

La bronca entre los dos artistas nacionales ha sido todo un tema entre sus seguidores. Instagram

El tico, quien tiene piezas pegadas como “Medianoche”, señaló que él estaba dispuesto a pagar la edición de voces, mezcla y máster. Lo cual quiere decir que estaba pagando aproximadamente entre 1.500 y 2.000 dólares de si plata para una canción que no es de él.

Además, le aseguró que Kavvo también quería que él se hiciera cargo de la inversión del video, pero que le respondió que no.

Ya arregló todo

Salas le tiró con todo, porque según dijo, estaba que le ardía la sangre.

“Usted hizo mucha plata con esa canción y usted no le pagó esa pista al productor. Usted la subió sin permiso de él”.

Él además presentó pruebas, como audios de conversaciones con Kavvo y la parte que grabó para “Amarrau” que al final nunca salió.

Ante la tiradera de Byron, el joven de 18 años, decidió defenderse a su manera, con un poco de sarcasmo y después le contestó en su video de Instagram.

Otros artistas nacionales pidieron que pararan la tiradera entre ellos por el bien de la música nacional. Instagram

“Ahí lo que estoy diciendo es lo mucho que necesitaba sacar la canción, y que precisamente por tiempo tenía que sacarte del temita. El problema del beat está resuelto hace bastante, en la descripción de YouTube salen los derechos también (risas) del beatmaker. Y en Spotify no, pues el problema se solucionó después. No entender tu punto ma G. Mae, nunca me había escuchado en mis audios y que buena nota me escucho”, le escribió el cantante revelación del 2021.

Kavvo también escribió en su cuenta oficial de Instagram este jueves un mensaje para todos sus seguidores y colegas, luego que muchos les hicieran un llamado a ambos cantantes para decirles que la música nacional lo que necesita es unión y esfuerzo de todos.

Kavvo se defendió a su manera en sus redes sociales. Instagram

“No pensar con la cabeza fría es mi mayor inmadurez, ni siquiera debí hacer esos videos, más bien sorry (disculpas) a todos. El 90% de mis mensajes son ‘no le dé mente y saque música’, y tienen completamente la razón, perdón”.