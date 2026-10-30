Keiz confesó qué cambiaría de su pasado tras dejar las drogas y compartió un mensaje a los jóvenes

Los creador de contenido Keiz y su novia Celeste Rodríguez son muy seguidos por jóvenes. (redes/Instagram)

El creador de contenido Keiz está cada vez más cerca de cumplir un año sin consumir marihuana y al hacer un balance de los cambios que ha experimentado desde que tomó esa decisión, comparte una reflexión que ha conmovido a muchos.

El joven, quien anteriormente contó que comenzó a fumar a los 14 años y que llegó a consumir prácticamente todos los días, publicó una actualización en la que reveló que ya llevaba 320 días sin consumir drogas.

Keiz envió un consejo muy especial a sus seguidores

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Pero más allá de los beneficios que ha experimentado, hubo algo que lo marcó especialmente durante ese proceso: recordar el sufrimiento que le provocó a su mamá cuando no sabía cómo ayudarlo.

Keiz contó que, desde que compartió su primera experiencia en agosto, recibió muchísimos mensajes. Algunos eran de personas que también habían dejado el consumo y le agradecían por contar su historia, mientras que otros eran de seguidores que aseguraban que su testimonio los había motivado a dar ese paso.

Sin embargo, hubo mensajes que le llegaron especialmente al corazón. Según contó, unas 60 mamás le escribieron preocupadas porque no sabían cómo ayudar a sus hijos consumidores, pues los veían desmotivados y afectados anímicamente.

El creador aprovechó para enviarles un mensaje a los jóvenes, especialmente a quienes comenzaron a consumir desde muy jovencitos.

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Keiz reveló la gran decisión que tomó en su vida

También recordó que, aunque ha cometido muchos errores en sus 27 años, hay una situación de la que sí se arrepiente.

“Hay una sola cosa de la cual yo sí me arrepiento y fue tener que ver a mi mamá llorar porque no sabía cómo hacer para que yo dejara de fumar. Eso es lo único que yo cambiaría en mi vida,” confesó.

Keiz aseguró que actualmente se siente mucho mejor, tanto física como emocionalmente, y que ha logrado enfocarse como nunca antes en su carrera profesional.

Incluso recordó que en el 2023 tuvo un momento de mucho éxito en redes sociales, pero aclaró que detrás de esa imagen pública atravesaba una situación personal muy difícil.

“Las redes demuestran una cosa, pero la vida personal es otra. Yo en ese momento estaba despedazado por dentro”, reconoció.

Aunque explicó que todavía trabaja en algunos aspectos personales, está satisfecho con el camino que ha recorrido y quiso dejarles un mensaje a quienes están pasando por una situación similar.

“Ustedes sí pueden ser mejores; lo que pasa es que, mae, es difícil. Pero una vez dado ese paso, lo que sigue es excelente, lo prometo,” expresó.

Recientemente, el youtuber y su novia Celeste Rodríguez fueron anunciados como los encargados de la transmisión en streaming de Mira quién baila por el gran pegue que tienen con los jóvenes, un público que Teletica también intenta captar a través de sus transmisiones por YouTube.