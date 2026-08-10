Keiz reveló cómo logró dejar una dura adicción de 10 años y dice sentirse “más inteligente”

Keiz, creador de contenido, sorprendió a sus seguidores al confesar que dejó uno de sus mayores vicios. (redes/Instagram)

El creador de contenido Keiz decidió contar públicamente uno de los procesos personales más importantes que ha vivido este año en el que cumplió ocho meses sin consumir cannabis, después de aproximadamente una década en la que fumar se convirtió prácticamente en parte de su rutina.

Aunque al principio quería guardarse el proceso para sí mismo, decidió compartirlo porque espera que su experiencia pueda servir a personas que estén pasando por una situación similar.

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Keiz contó que su primer contacto con la marihuana fue cuando apenas tenía 14 años y que desde los 17 años comenzó a fumar prácticamente todos los días.

Reconoció que creció en un ambiente donde estuvo muy expuesto al consumo de drogas y que incluso algunas personas con las que compartió durante su infancia terminaron en la cárcel o murieron por esa causa.

“No voy a ser hipócrita, me encanta fumar. No les puedo contar la cantidad de veces que se me antoja un purito un domingo o antes de dormir”, reconoció con honestidad.

El influencer aseguró que su salud mental se vio perjudicada por el consumo y que tenía problemas de memoria y retentiva, además de dificultades para controlar la ansiedad y la alimentación.

“Mi inteligencia emocional estaba por el suelo. Muchas veces me pasaba que no recordaba nada, me contaban algo en la mañana y en la tarde esa información no existía en mi cerebro ya”, relató.

Keiz reveló la gran decisión que tomó en su vida

Está con un sicólogo

También afirmó que sus momentos más depresivos coincidían con las épocas en las que más fumaba y que, debido a su trabajo en redes sociales, llegó a experimentar una paranoia que hizo que la experiencia dejara de ser divertida.

Además, explicó que una introspección profunda, en gran parte guiada por su psicólogo, le permitió entender que estaba viviendo una vida que él mismo describió como estar “con cadenas”.

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Keiz es uno de los youtuber más seguidos por los jóvenes ticos, por lo que su decisión podría generar una reacción positiva en alguno de ellos. (redes/Instagram)

Durante mucho tiempo, creyó que fumar le hacía más creativo, productivo o relajado, pero ahora considera que esas ideas eran una justificación.

“Esa falsa creencia de ‘es que me hace más creativo, es que la comida sabe mejor, a veces soy más productivo con ella, es que me relaja muchísimo’... todo eso es mierda. Eso es mentira”, afirmó.

Incluso aseguró que las cualidades que atribuía al consumo siempre habían estado en él.

“Si en su corazón usted siente que estaría mejor sin algo, sépalo, se lo aseguro, que así va a ser”. — Keiz, youtuber

Dejarlo no fue sencillo

Keiz admitió que intentó dejar el vicio varias veces antes de conseguir mantenerse firme en su decisión.

“Lo intenté muchísimo, literal, como, no sé, unas quince ocasiones, hasta que esta vez fue la buena. Y aquí sigo”, contó.

En ese camino, también hubo personas que lo inspiraron a no darse por vencido. Entre ellas, mencionó al cantante Kavvo, cuyo testimonio de llevar seis meses sin fumar le sirvió de motivación.

“Yo le comenté y le escribí: “Qué dichoso, yo quiero”. Así que, mae, si ustedes se relacionan un 5% con lo que yo acabo de decir, primero, y lo más importante, no tengan miedo de aceptar que quieren dejarlo", señaló.

Keiz es el novio de Celeste Rodríguez, otra creadora de contenido. (redes/Instagram)

Ahora, ocho meses después, es él quien comparte su experiencia esperando que alguien más pueda sentirse identificado y asegura que los cambios han sido enormes.

“Estoy muy feliz. O sea, de verdad, nunca he estado más feliz en mi vida. No me he sentido así en años”, manifestó.

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El creador de contenido afirmó que actualmente está en su mejor estado físico, se siente mucho más concentrado en su trabajo y ha notado una mejoría en la relación con su novia y también con sus amigos.

“Mae, me siento hasta más inteligente, es una locura, como que me siento más despabilado”, aseguró.

El youtuber aclaró que su experiencia no significa que considere que el cannabis deba estar prohibido. De hecho, aseguró que continúa pensando que debería legalizarse, pero bajo regulación y con información clara sobre sus beneficios y riesgos.

Su último mensaje fue directo: “Usted puede, mae. Tal vez no en el primer intento, ni en el quinto, ni en el décimo, pero en alguno de todos, le prometo que lo va a lograr”.