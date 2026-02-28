Farándula

Cantante Kavvo vuelve hablar del vicio al que le dio la espalda hace siete meses

Kavvo dice que tomó la decisión mucho antes de conocer que iba a ser papá por primera vez

Por Manuel Herrera

El cantante costarricense Kavvo, nuevamente, habló en los últimos días del vicio al que le dio la espalda luego de haber estado atrapado en eso durante mucho tiempo.

Sandro Herrera, el verdadero nombre del artista, contó a inicios de octubre que meses antes había dejado el consumo de la marihuana, una decisión que tomó mucho antes de conocer que iba a ser papá por primera vez.

Cantante Kavvo
Kavvo anunció su paternidad a mediados de febrero y en medio del gran momento personal que vive, una persona le consultó en TikTok qué había pasado con su vicio.

“Te ves mucho mejor, me alegro mucho”, afirmó el seguidor tras consultarle “¿cómo vas con el tema de fumar?”.

Kavvo habla del vicio al que le dio la espalda hace 7 meses

Con total transparencia, Kavvo celebró que sigue limpio a casi siete meses de la última vez que consumió esa droga.

“Todavía sigo limpio, totalmente limpio. En estos días cumplo siete meses, gracias a Dios. Aquí seguimos dándole, pero realmente (todo está) superbien, tranquilo”, destacó.

También aceptó que ha notado algunos cambios, pero no los mencionó porque quiere hablar de eso con más calma.

Cuando anunció que había dejado de consumir marihuana, dijo que se sentía más activo, con una mejor memoria y que dormía mejor. También mencionó que tenía más ganas de trabajar y producir música.

En su reciente mensaje, Kavvo finalizó con un agradecimiento a las personas por estar pendientes de él.

Cantante Kavvo
“Muchas gracias por preocuparse y estar preguntando de eso. Los quiero un montón”, terminó.

KavvoSandro Herreramarihuana
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

