Kendall Peña no ganó el Latin Grammy, pero lanzó desafiante promesa para el próximo año

Kendall Peña fue el cantante costarricense nominado a un Latin Grammy 2026 en la categoría de Nuevo artista. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Kendall Peña no logró llevarse el Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista, pero eso no significa que se devolverá de Las Vegas con las manos vacías. El tico vivió una experiencia que, según dejó claro, lo acompañará por el resto de su vida.

Una vez terminada la ceremonia, el artista recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso y emotivo mensaje en el que habló de lo que significó para él estar entre los nominados de una de las premiaciones más importantes de la música latina.

“Puedo decir que soy de los únicos tres centroamericanos que han sido nominados a esta categoría, y el nombre de Latin Grammy Nominee, me va a acompañar por el resto de mi vida. En Costa Rica hay y habrá talento, gracias a Dios por permitir nunca rendirme”, escribió el cantante.

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El costarricense también agradeció a quienes lo apoyaron durante este camino y, especialmente, a las personas que se acercaron a decirle que sintieron algo con su presentación. Para él, transmitir emociones, contar sus historias y mostrarse tal como es ya representa una enorme recompensa.

“Nunca pensé que este año iba a vivir esta experiencia, gracias a todos los que me apoyaron, gracias a todos los que se han acercado a decirme que sintieron algo con mi presentación, ya con eso me quedo, con el poder transmitir, con el contar mis historias y con siempre ser yo y no fingir”, agregó.

Kendall Peña tuvo una presentación previa a los Latin Grammy

Pero si alguien pensaba que esta experiencia lo dejaría satisfecho por un buen rato, Kendall dejó claro que quiere volver a intentarlo.

“Primera de muchas nominaciones, el otro año nos llevamos otra aunque suene muy confiado”, escribió con mucha seguridad.

El artista reconoció que terminó muy cansado después de vivir esta aventura, pero aseguró que no piensa detenerse porque siente que su carrera apenas está comenzando.

“Esto apenas está empezando y aunque me sienta muy cansado no voy a parar”, señaló.

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Y fiel a su personalidad, cerró el mensaje con una frase muy a su estilo, en la que invitó a sus seguidores a vivir, sentir y nunca arrepentirse de ser sentimentales ni de hacer lo que quieran.

Eso sí, antes de despedirse de sus fans, dejó una última confesión sobre sus planes después de la ceremonia: “Me voy a emborrachar, bye”, como diciendo que iba a seguir disfrutando de la fiesta de los Latin Grammy.