Farándula

Esto pasó con la nominación del costarricense Kendall Peña en los Latin Grammy 2026

Galardones a lo mejor de la música latina se entregan este jueves en Las Vegas

Por Manuel Herrera

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El cantante costarricense Kendall Peña no pudo alzar el Latin Grammy 2026 a Mejor Nuevo Artista, categoría en la que estaba nominado en los reconocidos galardones.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación celebró este jueves en Las Vegas su premiación anual; sin embargo, ninguno de los dos ticos que estaban nominados logró quedarse con las estatuillas de su categoría.

Kendall Peña Latin Grammy
Kendall Peña asistió este jueves a la gala de los Latin Grammy 2026. Fotografía: Ian Maule/Getty Images/AFP. (IAN MAULE/AFP)

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Durante la Premiere de la gala se conoció que la costarricense Debi Nova, que competía por la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, no obtuvo el galardón (lo ganó Alejandro Sanz).

Ella le “arrebató” el premio a Kendall Peña

Kendall Peña disputó el premio de su categoría con 10 finalistas más, entre esos Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

Aria Vega Latin Grammy
Aria Vega ganó el Latin Grammy en la categoría en la que estaba nominado Kendall Peña. Fotografía: Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy/AFP. (LEON BENNETT/AFP)

En la gala principal se anunció el triunfador de esa categoría y el premio fue para la colombiana Aria Vega, intérprete del pegajoso tema “Chévere”.

Kendall llevaba días en Las Vegas a la espera de la premiación y durante su tiempo allá lo aprovechó para promocionar su música en showcase y entrevistas con medios internacionales.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008