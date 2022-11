Kendall Waston cumplió promesa que le hizo a uno de Los Ajenos

El bajista de Los Ajenos, Andrés Jiménez, dio a conocer la historia detrás de la curiosa celebración de Kendall Waston, el domingo anterior, tras anotarle al Herediano.

Al minuto 88 de la mejenga, el negrazo recibió un buen pase de Mariano Torres y con toquecito de cabeza puso el 2 a 0.

De inmediato se fue hacia la esquina a celebrar con la afición y agarró una de las banderillas de la cancha y simuló tocar una guitarra, lo mismo que hace el ajeno prácticamente a diario.

La celebración de Kendall fue en honor a su compa. (John Durán)

Resulta que Andrés hace unas semanas visitó la casa de Kendall y de su esposa Priscilla Robles. Allí, grabó un video que compartió en sus redes sociales diciendo que había quedado con el defensor en que el próximo gol que hiciera se lo iba a dedicar a él y qué mejor manera que haciéndole honor a su trabajo.

“Estamos llegando a un acuerdo familiar, entonces, el próximo gol que haga Kendall lo va a celebrar dedicándomelo a mí”, dijo el bajista.

Aunque a Priscilla no le gustó la idea y decía que eso no iba a pasa, así fue y a pesar de que tal vez muchos no recordaban la promesa, el músico y Waston sí lo tenían presente y de ahí se dio la celebración.

Kendall Waston y Andrés Jiménez son muy compas y eso quedó más que claro. Instagram.

Jiménez, quien es muy saprissista, hizo otro video para contar lo feliz que siente de que el morado haya cumplido lo que prometió.

“Cuando @kendallwaston me dedica un gol y @priswaston está muy de acuerdo con eso”, escribió orgulloso al lado de la grabación.

De verdad que entendemos su alegría porque además, el gol beneficia al equipo de sus amores y aplausos a Kendall, porque además de demostrar que es un jugadorazo, dejó claro que es un hombre de palabra.