Cantante y estrella de OnlyFans Kenia González quiere grabar contenido sexual con Bryan Ganoza

Kenia Musicr es una sensualísima modelo y cantante costarricense. (Instagram)

La cantante y modelo Kenia González quedó tan fascinada de trabajar con Bryan Ganoza en su reciente pieza musical “512″, que ya se frota las manos con la idea de protagonizar una ardiente colaboración más allá de la música con El cabro más macabro.

Kenia Musicr –el nombre artístico de González– confirmó a La Teja que aprovechó su participación en la nueva pieza de Ganoza B para tirarle la chinita de que le gustaría grabar con él contenido para OnlyFans.

Además de cantar, tanto Kenia como Bryan hacen contenido muy picante para vender en la paginita azul, y aunque hasta ahora cada uno produce por su lado, puede que en una que va y otra que viene, ellos nos sorprendan con esta otra colaboración.

La curvilínea mencionó que está anuente a producir con Bryan material para la página de adultos y que, aunque ya se lo hizo saber, van con un proyecto a la vez.

“Sí lo hemos hablado (colaboración para OnlyFans), pero no hemos llegado a una conclusión, pero ahí estamos, una cosa a la vez. Ese fue un tema que tocamos en el transcurso del proyecto (de la canción “512″) y la iniciativa fue mía, por supuesto”, respondió la guapa y sensual reguetonera a una consulta sobre este tema que le hizo este medio.

Bryan Ganoza junto a Kenia Musicr y Arez, dos de los artistas que colaboraron en su nueva canción "512". (Instagram)

Kenia dijo que trabajar el proyecto musical con Ganoza le dejó un muy buen concepto de él y de las aspiraciones que tiene, y eso sumado a que los dos hacen lo mismo, la impulsó a tocar el picante tema, aunque por ahora solo lo hablaron “por encimita”.

“La iniciativa la tomé porque cuesta encontrar a alguien que haga lo mismo y piense parecido a vos. Siento que sería un buen equipo y, además, Bryan es guapísimo y es la fantasía de todas las mujeres en este país”, agregó la sensualísima cantante.

A pesar de que está muy interesada en esa colaboración con el exparticipante de Combate, dejó claro que él aún no le dice nada porque fue un tema que ella tiró al aire en algún momento de estos últimos cinco meses y que no tocaron a profundidad. “No fue que nos sentamos a hablar”, mencionó.

Con ganas

La artista quedó con más ganas de trabajar con Bryan por todo lo que vio de El cabro más macabro desde enero hasta mayo, tiempo en que se hablaron mucho por el proyecto musical de “512″, que es la primera pieza que Ganoza hace con la colaboración de otros cantantes.

Además de Kenia, en este pegajoso reguetón con el que Bryan aspira a ganar un premio Grammy, según se lo confesó a La Teja, también participaron los nacionales Arez y Xavier.

“No conocía a Bryan antes de esta colaboración, pero desde que nos reunimos para hablar sobre este tema, hicimos clic en general. Bryan es una persona muy anuente a escuchar y dejarse guiar y él tiene sus ideales y criterios de lo que quiere y eso es importante porque significa que hay un norte, y yo también soy así; entonces fusionamos ideas, nos unimos a un buen equipo de trabajo que es completamente costarricense y sacamos adelante esta idea”, comentó.

Fue Bryan quien la buscó a inicios de año para que participara en este proyecto, que en principio sería de una pieza de reggae, pero que tras nutrirse con ideas tan buenas migró a un reguetón que se está robando los aplausos de mucha gente por lo bien que suena.

“Soy una persona que soy cero estereotipos, que cree en el trabajo duro y que le gusta conectar con las personas. No trabajo con la gente por cosas materiales, sino porque siento conexión. Bryan me pareció una persona supercentrada e inteligente que sabe lo que está haciendo y me gustó que tiene mucha pasión por lo que hace y con gente así siempre quiero trabajar”, justificó sobre el “sí” que le dio a Ganoza para esta colaboración musical.

La guapa describió “512″ como una canción muy sexosa, que usa una jerga que no es cien por ciento costarricense, porque le están apuntando al mercado internacional, por eso el sonido también es tan comercial.

Kenia Musicr (centro) en medio de las otras modelos que participaron en el video de Bryan Ganoza, entre ellas la ex de El cabro más macabro y madre de sus dos hijos, Youcenar Castro. (Instagram)

“Habíamos hablado de lograr ese sonido y que la gente tuviera un buen producto. Los comentarios han sido de mucho cariño desde que la estrenamos (el miércoles pasado) y pienso que Bryan merece ese reconocimiento porque le ha puesto demasiado a su proyecto musical”, destacó.

Kenia ya llevaba ocho años en la música y los últimos tres ha compartido esa faceta musical con la de producir contenido para adultos, algo que le ha resultado muy bueno porque le ha permitido a la gente conocer dos caras de la misma moneda.

“Son muy compatibles (sus facetas de cantante y modelo para adultos) y siento que se ayudan la una con la otra. No pude haber hecho mejor combinación, funcionan perfecto. Con la música fue mucha disciplina, constancia y paciencia; pero cuando empecé en Only fue algo que de un solo explotó y luego ambas facetas fueron paralelas porque la gente se empezó a interesar en conocerme más como persona y como artista”, refirió.

¿Qué dice Bryan?

La Teja le preguntó a Ganoza sobre la posibilidad de hacer una colaboración con Kenia para OnlyFans y aunque dijo que por ahora está enfocado en la parte musical, no descartó que lo llegara a hacer.

“Claro que podría existir una posibilidad de que pudiéramos crear contenido juntos, pero no hemos platicado ese tema porque no hemos llegado a eso. Ella como cantante tiene mucho para dar y creo que ahorita lo que necesitábamos en Costa Rica era una buena canción para que moviéramos algo y es lo que estamos logrando”, afirmó Ganoza.