Keyla Sánchez aclara quién es el macho con el que fue al concierto de Christian Nodal

A Keyla Sánchez se le vio muy bien acompañada por un hombre de cabello rubio en el concierto de Christian Nodal el sábado anterior.

La presentadora de Calle 7 se la pasó cantando, riendo y bailando con el muchacho. De hecho, ella misma compartió en sus redes una foto bien abrazada con él, el cual se llama Luis Diego Mesén.

La misma Keyla Sánchez compartió la foto junto a Luis Diego Mesén para que todos sus seguidores los vieran bien abrazados. Instagram

Este lunes la conductora decidió aclarar quién es ese hombre, como dice la canción de la novela, pues según mencionó, le enoja que no pueda tener amigos hombres porque ya los relacionan sentimentalmente.

“Todo el mundo empieza: nueva relación, nuevo galán, muy bien acompañada, sentimentalmente hablando no sé qué, con novio. O sea, gente, yo tengo amigos de hace años como el macho, que son amigos de verdad. O sea, que por mí todo bien, pero a ver si él está saliendo con alguien, está conociendo a alguien (...)”, dijo en una de sus historias de Instagram.

A principios de año la presentadora estaba de novia con Anthony Ramírez. Instagram

Keyla aseguró que en el concierto no andaba ellos dos solos, sino con un grupo grande de amigos, pero que “como a la gente le encanta ver el mundo arder”, entonces, inventan de más.

“No me saquen pareja, no me saquen relaciones, no me saquen hombre cuando ni las tengo ni las quiero”, agregó.

Keyla terminó su última relación hace unos meses luego de andar poco tiempo con el empresario Anthony Ramírez, el cual también era solo un amigo cuando salían de paseo o a comer y los empezaron a captar juntos.