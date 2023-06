Periodista contó que Keylor Navas lo obligó a borrar videos que le hizo en concierto de Nodal

Christian Nodal se presentó en el Centro de Eventos Pedregal. Foto John Durán (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Periodista de De boca en boca contó lo que le hizo Keylor Navas

Uno de los periodista del programa de De boca en boca contó en Instagram que el portero Keylor Navas lo obligó a borrar unos videos que le hizo a su llegada al concierto de Christian Nodal.

Este sábado 17 de junio se realizó el concierto del mexicano en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, y el futbolista llegó acompañado de su esposa Andrea Salas y de varios colegas como Christian Bolaños y Álvaro Saborío.

El periodista Luis Miguel Rojas, del programa de canal 7, estaba cerca del camerino de Nodal cuando vio que venía el arquero y todos sus amigos y empezó a grabarlos con su celular.

Navas trató de llamar lo menos posible la atención durante el concierto. Foto: John Durán

Según contó en sus historias, él saludó al futbolista y cuando este se le acercó le dijo que parara de grabarlo.

“Me pasó algo con un futbolista, bueno con Keylor Navas, ya que en el programa no puedo decirlo, vamos a ver cómo se los cuento, cómo se los digo. Resulta que el mae se molestó conmigo, porque yo estaba, no como que se molestó conmigo, sino que me dijo algo muy extraño. Yo estaba como en una parte más privada, solo, sin camarógrafo y sin nada y veo que vienen puros futbolistas, Bolaños, Saborío, Andrea Salas, Keylor Navas, bueno ahí yo tengo los videos, entonces yo hecho a grabar, pero todo el mundo estaba grabando ahí, era como gente de la producción, entonces yo tengo el teléfono encendido y hago como ‘hola, ¡pura vida!’”.

Luis Miguel Rojas trabaja ahora para Teletica. Instagram

“Me dijo: ‘para un momento’ y yo dejé de grabar. Me dice, y estoy diciendo esto no por nada malo, solo les estoy contado cómo estuvo la noche”, dijo el periodista.

Luis Miguel agregó que después de saludarlo, Navas le respondió: “Si vas a grabar a una persona, primero tienes que preguntarle si está de acuerdo”.

Además, agregó que todos los que estaban en el lugar estaban tomándose fotos y grabando videos y que solo la agarró contra él.

Keylor Navas y sus amigos compartieron con Nodal antes de que saliera al escenario. Instagram.

“Yo: ‘Bueno, perdón. Discúlpeme’, y, ¿saben qué me dijo?, me dice: ‘vas a borrar todos los videos, esos que acabas grabar, todos los vas a borrar’, y yo los borré”, contó el periodista farandulero.

“Me dice: ‘enséñeme el teléfono, a ver’ y yo le dije: ‘ya los borré' y dice: ‘ahora vas a ir a eliminados y vas a borrar los videos’”, contó.

El reportero mencionó que no entiende por qué Navas reaccionó de esa manera, pero aún así logró dejarse un pequeño video de antes de que pasara todo eso.