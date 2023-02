Keyla Sánchez aclara si se metió en la relación de su amiga Janeth García y Anthony Ramírez

Keyla Sánchez le deseó lo mejor a Janeth García, pero no aclaró si siguen siendo amigas. Captura de video

A mediados del año pasado empezaron las especulaciones de que la presentadora Keyla Sánchez estaba empezando una relación con el joven empresario Anthony Ramírez.

Tan solo unas semanas atrás, la periodista Janeth García, de canal 8, confirmó que había terminado su relación con Ramírez, con el que dicho sea de paso iba a tener un bebé.

En abril anterior, ella reveló, bien dolida en sus redes, que el corazoncito de su pequeñito había dejado de latir dentro de su vientre.

Es decir, cuatro meses después de la pérdida de su bebé, Ramírez empezó a salir con la presentadora de Teletica, lo que generó el rumor de que la ramonense se había metido en la relación de su amiga.

En una entrevista que la presentadora de Calle 7 dio al programa De boca en boca, ella aseguró que no fue la responsable de que ellos terminaran su noviazgo.

“No, no, jamás, ya ellos dos estaban separados, tenían ya varios meses separados, él estaba soltero y yo estaba soltera, y pues los dos decidimos estar juntos”, dijo.

Además, aclaró que ella no puede opinar sobre lo que pasó entre Janeth y Anthony porque ese es un tema solo de ellos y que le deseaba solo lo mejor a la presentadora de canal 8, sin mencionar si siguen siendo amigas.

Keyla también contó que “Anto” se convirtió en un gran apoyo emocional en su vida y que lo que más le agradece es que la haya aceptado con todo y paquete, haciendo referencia a su hijo y a lo que significa andar con una figura pública.

“Anto viene en un momento de mi vida muy diferente, donde yo vengo como reorganizando mi vida, no tenía en mis planes estar con alguien, pero no es cuando yo quiera y, si Dios me lo puso en mi camino, es porque es una gran persona. Yo le agradezco porque entre todo y todo él aceptó estar conmigo, con todo y el combo. Él dijo: ‘Sí acepto porque usted es una gran mujer, es una gran mamá, es trabajadora, tiene muchas cualidades que quizá mucha gente no las ve’, pero él sí porque convive conmigo casi todos los días”, mencionó.