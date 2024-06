Keyla Sánchez anda muy feliz e ilusionada por una razón muy especial

Keyla Sánchez está muy feliz porque hará algo que hace dos años no hacía. (Instagram)

Un motivo muy especial tiene bastante feliz e ilusionada a Keyla Sánchez, quien habló del asunto en varios videos que compartió en sus historias de Instagram.

Key le contó a sus seguidores que está a pocos días de salir de viaje con su hijo Thiago y aunque no adelantó a cuál país viajarán, sí dijo que fue el niño el que eligió el destino y que ella ya ha estado ahí.

Según la presentadora de canal 7, eso la tiene con una gran sonrisa e ilusión porque desde hace dos años no viaja con su hijo con quien ya había ido a Cancún.

“Me tiene feliz, ilusionada, contenta y con una gran sonrisa porque si algo me hace muy feliz es planear algo para Thiago. Desde hace dos años no tenía la oportunidad de planear unas vacaciones como las que vamos a tener en unos días. De verdad que me llena de mucha ilusión. Estoy supercontenta”, dijo la guapa y conocida ramonense.

Keyla Sánchez y su hijo Thiago le sacan el jugo al tiempo que pasan juntos.

En un principio, ella viajaría sola con Thiago, de 10 años, pero de última hora doña Kattya Granados, su mamita, se “invitó”.

“Mi mamá se antojó y me regañó toda de por qué no los tomé en cuenta y al final ella va a ir con nosotros y esa experiencia es muy linda porque ya que mi mamá se unió, será la primera vez que viajamos los tres”, agregó.

La presentadora del microprograma Calle 7: La Revista, dijo que estos preparativos la tienen tan ilusionada que ya se propuso hacer un viaje por año con Thiago. Incluso destacó que ya tiene elegido el destino del próximo año, también seleccionado por su hijo a quien quiere complacer.

“Me propuse que mínimo una vez al año voy a viajar con él, llevarlo a conocer cualquier lugar al que él quiera ir. Ya tengo el del otro año y me tiene muy ilusionada también porque será mi primera vez ahí”, refirió sin mayores detalles.

Keyla aprovechará que su hijo está de vacaciones en la escuela para montarse en el avión y disfrutar del paseíto.

Curiosamente la alajuelense es una de las famositicas que menos viaja.