Keyla Sánchez enfrenta “ola” de reclamos de muchos hombres por unas cosas que publicó

Keyla Sánchez tranquilizó a los hombres diciéndoles que estaba bromeando. (Instagram)

Keyla Sánchez enfrentó este sábado los reclamos que muchos hombres le han hecho por unas publicaciones que hizo en sus historias.

La figura de canal 7 apaciguó las aguas diciendo que estaba vacilando, y pidió a los que le reclamaron que no se tomaran las cosas de forma tan personal.

Resulta que en las últimas horas Key dejó en sus historias varios mensajes que se encontró y que muchos hombres consideraron como un ataque hacia ellos.

“Chismear con un hombre es de lo mejor, siempre se saben más chismes”, se lee en una de las publicaciones de Sánchez.

La otra dice: “Busco a alguien que me gobierne y me diga: ‘tú para allá no vas’. No le voy a hacer caso, pero sería lindo”.

Y el que más dolió fue un mensaje de un saludo de buenos días para las mujeres, pero no para los hombres.

“Si eres mujer que tengas un buen día, si eres hombre deja de mentir por favor”, decía ese ácido mensaje que dejó la guapa en sus historias.

Keyla Sánchez publicó este mensaje que molestó a algunos hombres. (Instagram)

Varias horas después, muchos seguidores hombres le brincaron y ella aclaró, en un video, por qué estaba publicando eso.

“Muchos caballeros, muchos hombres, me están mandando mensajes diciéndome que qué grosera, que no generalice, que hay unos que no mienten, que por qué les ando tirando tanto… A ver, no es eso, es que últimamente el Instagram me tira esas frases e imágenes y me dan mucha risa, y yo las comparto, pero ya, tampoco se pongan sensibles”, dijo la ramonense.

Tras eso, dedicó un saludo especial de buenos días a los hombres y les reiteró que todo se trató de una broma; eso sí, tiró una que otra chinita.

“Buenos días a ustedes también, que tengan un hermoso día hombres, caballeros, fieles, respetuosos. Lo más importante es que no mientan y si usted miente tiene chance de cambiar. Es vacilando, no se lo tomen a personal”, destacó.

Keyla le anda un poquito de larguito a los hombres luego de que su última relación con Alejandro Sequeira terminara poquísimos meses después de iniciada porque, aseguró, Ale le fue infiel.

“Pensé que él era un hombre diferente, pero al final, la verdad siempre sale a la luz”, dijo Keyla en noviembre cuando confirmó el motivo por el que terminó con su exgalán.

Keyla Sánchez le aclara esto a los hombres

Ahora la guapa está más concentrada en ella, su hijo y su familia, con quienes pasa mucho de su tiempo y le “distraen” el corazón con amor puro y sincero.