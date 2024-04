Keyla Sánchez confiesa que “recogió” chiquita y se la llevó a vivir a su casa

Keyla Sánchez hizo varias confesiones este jueves. (Instagram)

Una gran confesión fue lo que hizo este jueves Keyla Sánchez al contar que hace poco “recogió” a una chiquita y se la llevó a vivir a su casa con ella y con su hijo Thiago.

Sánchez hizo la tremenda revelación durante un en vivo desde su Instagram, donde también habló de su afición al bótox y de sus deseos de ser mamá por segunda vez.

LEA MÁS: El revelador mensaje de Keyla Sánchez a pocos días del segundo aniversario de su accidente

Aunque no se detuvo a dar detalles, la presentadora de canal 7 contó que desde hace un tiempo, una primita vive en su casa y ella está feliz de la vida de tenerla ahí porque la está viendo como la hermana que nunca tuvo (Key es hija única).

“Yo la quiero como una hija, es la hermana que nunca tuve y por eso la quiero mucho”, dijo Sánchez sobre Jimena, como se llama la familiar y quien está en la universidad.

Keyla aprovechó que estaba tocando ese tema para volver a referirse a sus deseos de ser mamá de nuevo y a la insistente petición de su hijo de que le dé un hermanito.

“No es tenerlo por tenerlo, cuestan tiempo, dinero, la educación es muy cara… Me encantaría un hijo más. Si Dios quiere dármelo, yo feliz; pero si llego a tal edad y Él no me dio un segundo hijo ya no lo voy a tener, porque yo estoy muy feliz y contenta con Thiago.

LEA MÁS: Keyla Sánchez muestra toda su belleza en una acalorada fotografía

“Él sueña con un hermano y yo le digo que le diga al papá que se lo dé, pero Thiago me dice que no, que el papá no quiere, entonces yo le digo que ya veremos. Ya pasé por las desveladas y todo y no me gustaría volver a pasar por eso, pero ya veremos qué pasa”, dijo Sánchez.

Thiago es el único hijo de Keyla Sánchez.

No es la primera vez que la ramonense habla del deseo de tener un segundo hijo, en otras ocasiones también se ha referido a eso tras preguntas de la gente.

Pero la risueña de canal 7 no se quedó ahí y en medio de la transmisión respondió a una persona que le dijo que dejara de ponerse bótox.

LEA MÁS: Keyla Sánchez celebra las derrotas y tristezas de su último año, ¿le tiró a sus exnovios?

“El bótox y yo somos uno mismo. Tengo demasiado de no ponerme bótox, dicen que no me ponga tanto pero ocupo ponerme, yo amo el bótox, debo ponerme de acuerdo con la doctora Tasha para ponerme, lo necesito”, respondió.