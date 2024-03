Keyla Sánchez celebra las derrotas y tristezas de su último año, ¿le tiró a sus exnovios?

Keyla Sánchez dice que a sus 32 años llega sana, feliz y muy agradecida.

Marzo es de mucha celebración para Keyla Sánchez porque es el mes de su cumpleaños, una fecha que a ella le encanta festejar y, ojalá, pasar en una pura fiesta.

Aunque ya ha tenido algunos festejos, el cumpleaños de la presentadora es este miércoles 20 de marzo y, a horas de ese momento, Key hizo un recuento de su “año viejo”.

En Instagram, la figura de canal 7 agradeció a Dios y aseguró estar muy feliz y agradecida por todas las bendiciones que recibió en el último año, y manifestó que la llegada de sus 32 son la excusa perfecta para soñar más.

Pero su mensaje fue más allá, pues también dijo que celebra las derrotas y las enseñanzas que le dejaron los últimos 12 meses.

Obviamente no dio ejemplos, pero podría estar hablando de sus dos fracasos amorosos: el primero con Anthony Ramírez (hace un año) y el otro con Alejandro Sequeira (en noviembre), ambas relaciones bastante fugaces.

Keyla Sánchez solo estuvo tres meses con Alejandro Sequeira, aunque se derretían de amor en sus redes sociales.

“Disfruto montones de cumplir años. Celebro la vida, la salud, la familia… Celebro las derrotas, las tristezas y las enseñanzas también, y todo lo que nos aporta Dios durante un año completo para ser mejores personas, para ser mejor cada día. Así que, ¿cómo no estar agradecida y feliz?”, afirmó Sánchez.

La presentadora de Calle 7: La Revista también se declaró feliz porque llega a sus 32 años sana, con trabajo, metas y proyectos, es decir, con todo para iniciar otra vuelta al Sol con el pie derecho.

“(Estoy) muy agradecida porque tengo todo lo que siempre he querido y siempre he soñado y me falta muchísimo más, así que vamos a trabajar muy duro y muy fuerte por eso, pero gracias por todo el cariño y por todo el apoyo”, continuó.

Keyla Sánchez recibió el 2023 como novia de Anthony Ramírez, pero en marzo la relación se terminó.

Eso sí, en medio de tanta felicidad hay mucha nostalgia porque Key contó que fechas especiales como su cumpleaños, le recuerdan a su abuelita, doña Olga Vega, quien cumplió dos años de fallecida en febrero pasado.

“He estado muy sensible estos días, pensativa, porque uno retrocede un año, dos o tres para ver qué le falta por cumplir, qué tiene que cambiar, qué tiene que hacer, hacia dónde vamos… pero también es bonito, a parte de que extraño muchísimo a mi abuela en estas fechas y en estos días especiales. Obviamente uno los extraña siempre con más razón en estos días y fechas”, agregó.

Con todo y esa gran ausencia en su vida, Keyla señaló sentirse afortunada por tener a su hijo, a sus papás y a tanta gente linda en la vida y en redes que la quieren y están a su lado.

