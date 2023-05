Anthony Ramírez, expareja de Keyla Sánchez: “Tenía que salir alguno a dar la cara”

Anthony Ramírez se dio a conocer al ser novio de la presentadora Janeth García en el 2021. Instagram

El empresario Anthony Ramírez, expareja de la presentadora Keyla Sánchez, conversó amplio y tendido con La Teja sobre su vida y sus dos sonadas relaciones amorosas.

El joven, de 32 años, se dio a conocer en los medios como el novio de la periodista Janeth García, quien recientemente renunció al canal 8 de Multimedios.

Anthony y Janeth iniciaron su relación en el 2021 y a principios del año pasado anunciaron que serían padres por primera vez. Sin embargo, la comunicadora informó, semanas después (7 de abril de 2022), que el corazoncito de su bebito había dejado de latir.

En la primera parte de la entrevista que publicamos este domingo, Anthony confirmó que el noviazgo con la expresentadora de La Revista y Telediario se dio el 29 de junio de 2022; es decir, dos meses después de la pérdida de su bebé.

“Janeth es una excelente mujer y finalizamos de una manera muy respetuosa y sana”, nos dijo.

El joven empresario confirmó que desde marzo está soltero de nuevo. Instagram

Tres meses después, al empresario se le empezó a ver con la presentadora Keyla Sánchez, de canal 7, y con la que confirmó que inició una relación amorosa, la cual se mantuvo hasta el 1 de enero de este año.

Anthony aclaró en la primera parte de la entrevista: “A mí a Keyla me la presentaron tiempo después de haber terminado la relación con Janeth, un amigo en común que tenemos”.

A pesar de que se les veía a ambos muy felices en las redes sociales y se escribían “Te amo” en las publicaciones, el amor no les duró mucho, pues hace unas semanas terminaron y se supo que Keyla le tuvo que devolver un Mercedes Benz que el galán le había prestado para que se movilizara luego de que esta despedazara su carro en un accidente de tránsito que tuvo el año pasado (31 de marzo).

Esta última relación fue quizá la más sonada y la que dio bastante de qué hablar del empresario, pero, ¿por qué terminó con la presentadora de Calle 7 y será cierto que ya anda detrás de otra presentadora de televisión? Estas y otras preguntas nos respondió el desamparadeño, quien es dueño de una barbería y de un spa.

Eso sí, prefirió evitar hablar del famoso carro que le dio a Sánchez, pues considera que ese asunto es solo entre ellos dos.

- ¿Hace cuánto terminó su relación con Keyla Sánchez y por qué?

Vamos para dos meses aproximadamente que finalizó la relación y por un tema de respeto, prefiero no brindar más detalles.

Ellos recibieron el Año nuevo juntos en la playa y fue ahí donde inició oficialmente su relación. Instagram

- ¿Por qué decidió hablar de todo esto?

En algún momento pensé en no dar ninguna declaración a ningún medio y mantener el silencio, pero luego me di cuenta de que lo único que estaba provocando es que mucha gente especulara cosas malas y erróneas al no conocer nada de mi persona, por eso accedí a exponer todo lo que querían saber siempre y cuando se diera con el mayor de los respetos. Y creo que ante tanta duda tenía que salir alguno de los dos y dar la cara, justamente eso es lo que estoy haciendo.

- ¿Es cierto que ya le puso el ojo a otra famositica, específicamente la conductora Paula Chavarría?

Esto es muy curioso porque como nadie conoce nada de mí, incluyendo los medios, tratan de seguir vendiendo a esa persona que quiere seguir por la línea de las famositicas para figurar, pero como le digo, hoy por hoy me rodeo como mucha gente del medio y con respecto a Paula, ya lo hemos aclarado en reiteradas veces. Tengo muchos años de conocer a su familia y a ella, por lo que nos seguirán viendo juntos en algunas ocasiones.

Anthony Ramírez y Paula Chavarría han salido a comer juntos en varias ocasiones. Instagram

- ¿Qué opina de todo lo que se ha dicho de usted?

Creo que muchas de las cosas que se han dicho de mí, es precisamente sobre lo que comenté en una de las preguntas anteriores, de no conocerme como persona, ni mi esencia, pero la gente que realmente me conoce sabe que soy una persona genuina y de buen corazón.

Anthony dice que ahora está muy tranquilo y enfocado en sus negocios y que su próximo proyecto no es tener una nueva novia, sino comprar un restaurante que ya tiene visto.