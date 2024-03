Mamá de Keyla Sánchez publicó unas fotos nunca antes vistas de la presentadora

Keyla Sánchez y su mamá Kattya Granados tienen una gran relación. Instagram

La mamá de Keyla Sánchez, Kattya Granados, compartió una emotiva publicación sobre la presentadora, donde la mostró como nunca antes.

La presentadora de “Calle 7, La Revista” está a dos días de cumplir 32 años, hecho que tiene muy sensible y melancólica a su mamá, por eso le dedicó un sentido mensaje que acompañó con muchas fotos nunca vistas.

“Qué difícil es expresar tanto agradecimiento y felicidad por la bendición que Dios me dio hace 32 años, a dos días de que cumplas años. Mi corazón está lleno de sentimientos, los hijos no escogen a los papás y los papás no escogen a los hijos, sea cual sea la circunstancia, pero Dios nunca se equivoca y estos años que han volado me han llenado de satisfacciones, alegrías, preocupaciones, todo, todo, lo que una madre siente por un hijo, te deseo y desearé siempre lo mejor y con todos mis defectos te quiero como nadie en el mundo, que Dioso te proteja siempre”, escribió en la descripción.

Para adornar el texto, Granados eligió muchas fotos de la niñez de Keyla, en la escuela, cuando era bebé, disfrazada, en su adolescencia y en sus primeros días como mamá, todo material desconocido para los miles de seguidores de ambas.

La comunicadora está muy emocionada por cumplir un año más de vida, ya hasta empezó con algunas celebraciones con amigos.

