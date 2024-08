Keyla Sánchez contó cómo se portaron sus nuevas “chichis” en el fiestón que se pegó con Alejandro Fernández

Alejandro Fernández se presentó este viernes en Costa Rica con su gira internacional "Amor y patria". (Jose Cordero)

Alejandro Fernández se presentó en un concierto este viernes en Pedregal, espectáculo que contó con miles de asistentes, entre quienes estaba Keyla Sánchez.

La expresentadora de canal 7 se enfiestó en el show de El Potrillo, que disfrutó a más no poder en compañía de buenos amigos y terminó desgalillada cantando los éxitos del mexicano.

LEA MÁS: Keyla Sánchez mostró su lado más vulnerable al hablar de un asunto muy personal por el que pasó

Tras el show musical, este sábado, Keyla contó cómo hizo para pasarla tan bien si hace apenas una semana se hizo la cirugía de cambio de implantes.

Sánchez dijo que sus nuevos pechos se han portado bastante bien en su recuperación, y que como estaba alejada de la pelota de gente pudo disfrutar sin complicaciones.

Mientras explicó eso, Key también actualizó sobre cómo están sus “bubis”.

Keyla Sánchez contó cómo se portaron sus chichis en el concierto de Alejandro Fernández. (Instagram)

“Mis chichis están muy bien. Ellas se portan de maravilla. Como estaba en una zona donde no hay “molote” no me empujaban, no me golpeaban. Entonces ellas me dejaron bailar y cantar. Estaban en su espacio”, escribió Keyla.

LEA MÁS: Keyla Sánchez lo prometió y cumplió: presentadora confirma su regreso, ¿a la tele?, ¿a canal 7?

Posiblemente, eso que dijo Sánchez fue porque recibió alguna crítica por privado por estar en una actividad de esa magnitud casi que recién operada. La cirugía fue el pasado 2 de agosto.

No sabemos si Keyla habló de sus “chichis” para callar el qué dirań, pero nos alegra saber que la recuperación de la guapa va viento en popa.