Keyla Sánchez mostró su lado más vulnerable al hablar de un asunto muy personal por el que pasó

Keyla Sánchez se sinceró sobre un aspecto muy personal de su vida. (Instagram)

Keyla Sánchez mostró su lado más vulnerable al hablar de un tema muy personal que la sacudió este miércoles, una semana después de que Teletica anunció su despido de canal 7.

LEA MÁS: Keyla Sánchez lo prometió y cumplió: presentadora confirma su regreso, ¿a la tele?, ¿a canal 7?

Este jueves, la expresentadora de televisión se quitó de encima cualquier “careta” y en una publicación muy honesta reconoció que las últimas horas no fueron fáciles para ella.

Según Key, las noches que lleva sin dormir por el cuidado que debe tener con su reciente cirugía de implantes de pecho pudo haberle pasado factura, y ella aprovechó eso para enviarle un mensaje a la gente.

“Ayer (el miércoles) me levanté sin energía, sin ánimos y sin ganas de hacer absolutamente nada (creo que el no dormir por días me pasó la factura) y me permití sentirme así (es superválido). Validé lo que sentía y descansé, dormí, me bañé a las cuatro de la tarde, seguí acostada. Hice todo lo que mi cuerpo quería”, afirmó la guapa exfigura de Teletica.

Este jueves Key se levantó con muchísimo ánimo y recargada de energía y motivación, de ahí que decidiera sincerarse sobre ese momento que vivió y motivar a la gente que pasa por algo así.

“Me levanté sin miedo, con la misma actitud, energía y motivación de siempre. Amanecimos full” destacó.

Keyla Sánchez contó sobre la situación por la que pasó en una historia en sus redes. (Instagram)

LEA MÁS: Keyla Sánchez contó cómo tiene la cicatriz después de su cirugía de cambio de implantes de seno

Luego vino su recomendación para las personas. “Por eso, permítase tener esos días, hágale caso a su cuerpo, mente y corazón; ya verá que no es feo tener esos días, sino todo lo contrario, te llenas de fuerza, vigor y ganas, después me van a contar”, aseguró.

También destacó que las situaciones de la vida no son perfectas para nadie, como muchas veces piensa la gente de las figuras que son conocidas.

“No todos los días son lindos, felices y perfectos. Hay días de días. Acá lo importante es cómo decide usted vivir ese día. Si hoy (este jueves) su día es como el mío de ayer (miércoles), disfrútelo y déjese ser. Si hoy su día es como el mío de hoy, disfrútelo y déjese ser”, apuntó.