Keyla Sánchez defiende con todo las estrías en sus pechos

Keyla Sánchez se cambió sus implantes el viernes 2 de agosto. (Instagram)

Keyla Sánchez le puso un alto a las críticas que viene recibiendo de un tiempo para acá por las estrías de su cuerpo, principalmente las que tiene en los pechos. Este martes, la expresentadora aprovechó el tiempo en una presa de Santa Ana para salir al paso de los comentarios que le están haciendo por ese tema.

Según Key, cada vez que se pone una blusa escotada le llegan muchos mensajes en sus redes de la gente hablando de sus nuevos implantes y el tema de las estrías siempre se lo sacan a asolear.

“Me ponen lo siguiente: ‘te quedaron lindas, preciosas, divinas, soñadas; ¿cuánto te pusiste?, pero no te quitaron las estrías, pero todavía se le ven las estrías’”, contó Sánchez.

Debido a eso fue que ella se tomó varios minutos para aclararlo todo y defender esas marcas de su piel.

Key explicó que su cirugía fue para el cambio de implantes, no para corregir problemas de la piel y aunque sí hay tratamientos para atenuar las estrías, a ella no le incomodan para nada, todo lo contrario, la hacen sentir muy orgullosa.

“En lo personal soy demasiado feliz con ellas (las estrías). A mí no me incomodan mis estrías, de hecho nunca me incomodaron. A veces se ven, a veces no, pero nunca me incomodaron, de hecho me hice la operación (el cambio de implantes) no por mis estrías sino por salud”, afirmó.

A la ramonense le hace gracia que la gente piense que sus estrías son por descuido cuando en realidad son porque hace 10 años se convirtió en mamá.

Keyla Sánchez habla de sus estrías y las defiende

“En mi caso son marcas de mamá, de haber dado vida y de que Dios me dio el milagro de traer al mundo a lo más grande y maravilloso que tengo a mis 32 años. Yo las ando y las muestro (las estrías) con orgullo porque soy mamá y porque tengo un cuerpo maravilloso que tuvo el honor de venir a dar vida a un ser humano”, recalcó.

Desde su punto de vista, sus estrías no le quitan lo sexi y es un tema en el que los hombres no se fijan mucho, como sí lo hacen las mujeres que se conocen más entre ellas y son más quisquillosas.

“Estas marcas son de amor. No me quita lo sexi que me pueda ver o sentir. La cirugía no me quitó las estrías ni fue la finalidad ni el objetivo. Mis pechitos están tal y como los quería y sí, se ven las estrías, y estoy feliz porque soy mamá, bueno, mamacita”.

Key se sometió a la cirugía de cambio de implantes de pecho el viernes 2 de agosto, dos días después de que Teletica la despidió de canal 7 tras el cierre del microprogama Calle 7: La Revista.

